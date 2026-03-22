Cuba, tras más de 16 horas en apagón total, da primeros pasos para recuperar la luz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba sigue desconectado 16 horas después de su séptima caída total en año y medio, mientras ya operan una hidroeléctrica, una unidad térmica y dos plantas generadoras en el centro y oeste del país, según informó este domingo el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Tras los primeros pasos para el proceso de restablecimiento del SEN también funcionan algunos microsistemas ligados a centros esenciales y se encuentra “en proceso de arranque” una unidad de la Central Termoeléctrica (CTE) de Santa Cruz del Norte (oeste), considerada “clave” para el SEN, añadió el informe.

No obstante, sería tan sólo la segunda unidad térmica en funcionamiento de un total de 16 con que cuenta el país. Y ninguna de las dos es de las de mayor capacidad de producción.

Sobre este nuevo apagón nacional -el segundo en una semana- el directivo del Minem, Lázaro Guerra, dijo a la televisión estatal que independientemente de que se investigan las causas que lo provocaron, se detectó la salida de operaciones de una unidad de la termoeléctrica de Nuevitas (centro-este) a lo que siguió un efecto “en cascada” que dejó sin servicio a otras generadoras del país.

El procedimiento para restablecer el SEN es gradual y puede demorar varios días, según han advertido los especialistas ante situaciones similares en momentos anteriores.

Ello requiere empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo -solar, hidroeléctrica y motores de generación- para llevar el suministro de electricidad a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas, que son la base de la generación eléctrica en la isla, para lograr su arranque y que puedan nuevamente producir energía.

En La Habana se ha restablecido el suministro a solo siete de un total de 285 circuitos de distribución encargados de llevar electricidad a las viviendas, es decir que hasta ahora tienen corriente 72.638 clientes, lo que representa el 8.4% en la ciudad.

Un apagón más

La séptima desconexión total del SEN que registra Cuba en apenas año y medio tuvo lugar este sábado, a las 18.32 hora local (22.32 GMT) cuando, por motivos aún por establecer, el SEN experimentó una desconexión total.

La mayoría de las caídas del sistema, de las que la isla ha tardado días en recuperarse, estuvieron asociadas a fallos y averías, principalmente en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, aunque los desastres naturales también han influido.

Cuba suma ya siete apagones nacionales más otros tantos parciales desde octubre de 2024 por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y el bloqueo petrolero iniciado en enero por Estados Unidos.

Esta medida de Washington, que ha dejado al sistema de generación eléctrico cubano casi sin combustible -principalmente diésel y fueloil- ha paralizando casi por completo la actividad económica de la isla disparando el descontento social.

En los últimos días se han registrado protestas, principalmente en barrios de La Habana y una manifestación mayor en Morón (centro) que terminó en violencia y dejó al menos cinco detenidos.