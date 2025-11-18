Panamá, 18 de noviembre del 2025

    RENOVACIÓN

    Daniel Noboa cambia a seis ministros tras la derrota de su referéndum

    EFE
    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. / Getty Images

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cambió a seis ministros de su gabinete tras la derrota que sufrió el pasado domingo en el referéndum, en el que los ecuatorianos rechazaron todas sus propuestas, entre ellas, la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna.

    Entre los ministros que dejan sus cargos están Zaida Rovira (Gobierno), Ivonne Núñez (Trabajo), Alegría Crepos (Educación), Jimmy Martín (Salud), Danilo Palacios (Agricultura) y Harold Burbano (Desarrollo Humanos), según anunció este martes la Presidencia en un comunicado.

    Sin embargo, Rovira y Burbano seguirán en el Gobierno designados en los ministerios de Desarrollo Humano y Trabajo, respectivamente, como parte de este reajuste en el gabinete de Noboa.

    EFE

    Agencia de noticias


