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    De la Espriella suspende la transición con el Gobierno de Petro, que no reconoce su triunfo

    EFE
    De la Espriella suspende la transición con el Gobierno de Petro, que no reconoce su triunfo
    Abelardo de la Espriella, presidente elector de Colombia. EFE

    El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este martes la suspensión del proceso de transición con la administración saliente de Gustavo Petro por, supuestamente, nuevos comentarios del actual mandatario que no reconoce su triunfo en las elecciones del 21 de junio.

    “Acabo de dar instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, manifestó De la Espriella en su cuenta de X.

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    EFE

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