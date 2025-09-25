Panamá, 25 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    De la selva de Darién al reconocimiento internacional: la historia de Michell Stella

    Getzalette Reyes
    De la selva de Darién al reconocimiento internacional: la historia de Michell Stella
    Michell Stella con la primera revista de la que ha sido portada. Foto/Cortesía

    A sus 19 años, Michell Stella tomó la decisión de emigrar de Venezuela en busca de un mejor futuro. Su travesía lo llevó a cruzar la peligrosa selva del Darién, una experiencia que, asegura, “le quedó en la memoria para siempre”.

    Tras recorrer Centroamérica y México, logró llegar a Estados Unidos, donde se estableció en Nueva York. Allí trabajó en distintos oficios hasta que un día, mientras grababa un video de TikTok en la calle, fue descubierto por un cazatalentos. Esa oportunidad le abrió las puertas para desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York, cumpliendo un sueño que parecía inalcanzable.

    Hoy, Michell Stella continúa desarrollando su carrera en el modelaje, al tiempo que apoya a la comunidad LGBTQ+ y ayuda a niños de bajos recursos en Venezuela a través de una fundación.

    Una historia que inspira

    En el marco del Mes de la Herencia Hispana, Warner Bros. Discovery U.S. Hispanic (WBD USH) lanzó una campaña multiplataforma que incluye el cortometraje animado “Dejando Huella”, transmitido en Discovery en Español, Discovery Familia, Hogar de HGTV y, por primera vez, en CNN en Español.

    La producción reúne las historias de cuatro latinos que han dejado una marca con su resiliencia y logros, entre ellas la de Michell Stella, quien pasó de cruzar el Darién a brillar en una de las pasarelas más importantes del mundo. Su historia fue adaptada en un cortometraje animado de un minuto que ya circula en todas las plataformas de Discovery en Español.

    En una entrevista concedida a la BBC, Stella recordó lo difícil de su travesía: “Hubo muchas situaciones en donde me dije: ‘Bueno Michell, hay dos caminos: suicidarse o transformar todo lo que te está pasando como persona y seguir adelante’”.

    El modelo relató que estuvo seis días en la selva, adentrándose solo y con escasos alimentos: perdió peso, vivió momentos límite y estuvo cerca de perder la vida.

    Mensaje de perseverancia

    En Instagram, donde reúne a más de 52 mil seguidores, Stella compartió su emoción por esta nueva etapa que se le ha dado a propósito del Mes de la Herencia Hispana:

    • “Hace 10 años jamás me hubiera imaginado que la vida me pondría aquí, cumpliendo un sueño tan grande de la mano de Warner Bros, Warner Bros Discovery, Discovery en Español y Discovery”.

    • “Lo que un día parecía imposible, hoy es una realidad que me recuerda que los sueños no tienen fronteras, que la perseverancia y la fe abren caminos”.

    • “Soy prueba de que no hay imposibles, que con fe, disciplina y resiliencia todo se puede lograr”.

    Migración irregular cae en Panamá tras nuevas políticas de Mulino y Trump

    Desde la llegada de José Raúl Mulino a la Presidencia de Panamá, el 1 de julio de 2024, y el retorno de Donald Trump al poder en Estados Unidos, el 20 de enero de 2025, el flujo migratorio a través del Tapón del Darién ha caído de forma drástica

    Las autoridades atribuyen la disminución a medidas conjuntas como el financiamiento de vuelos de retorno por parte de Estados Unidos para quienes crucen la selva, así como el cierre de varias trochas utilizadas por migrantes irregulares en la zona selvática.

    En lo que va de 2025, más de 13,200 migrantes irregulares han ingresado a Panamá, la mayoría en tránsito de regreso hacia países de Sudamérica, luego de ver frustrado su intento de llegar a territorio estadounidense, según cifras oficiales.

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • El contralor se contradice y avala los pagos a Hombres de Blanco, pese a que sus contratos no tienen refrendo previo. Leer más
    • Fiscalía aprehende a funcionario del Municipio de Panamá por corrupción. Leer más
    • Aprehenden a asesor legal de Pandeportes por presunta lesión patrimonial. Leer más