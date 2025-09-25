De la selva de Darién al reconocimiento internacional: la historia de Michell Stella

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A sus 19 años, Michell Stella tomó la decisión de emigrar de Venezuela en busca de un mejor futuro. Su travesía lo llevó a cruzar la peligrosa selva del Darién, una experiencia que, asegura, “le quedó en la memoria para siempre”.

Tras recorrer Centroamérica y México, logró llegar a Estados Unidos, donde se estableció en Nueva York. Allí trabajó en distintos oficios hasta que un día, mientras grababa un video de TikTok en la calle, fue descubierto por un cazatalentos. Esa oportunidad le abrió las puertas para desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York, cumpliendo un sueño que parecía inalcanzable.

Hoy, Michell Stella continúa desarrollando su carrera en el modelaje, al tiempo que apoya a la comunidad LGBTQ+ y ayuda a niños de bajos recursos en Venezuela a través de una fundación.

Una historia que inspira

En el marco del Mes de la Herencia Hispana, Warner Bros. Discovery U.S. Hispanic (WBD USH) lanzó una campaña multiplataforma que incluye el cortometraje animado “Dejando Huella”, transmitido en Discovery en Español, Discovery Familia, Hogar de HGTV y, por primera vez, en CNN en Español.

La producción reúne las historias de cuatro latinos que han dejado una marca con su resiliencia y logros, entre ellas la de Michell Stella, quien pasó de cruzar el Darién a brillar en una de las pasarelas más importantes del mundo. Su historia fue adaptada en un cortometraje animado de un minuto que ya circula en todas las plataformas de Discovery en Español.

En una entrevista concedida a la BBC, Stella recordó lo difícil de su travesía: “Hubo muchas situaciones en donde me dije: ‘Bueno Michell, hay dos caminos: suicidarse o transformar todo lo que te está pasando como persona y seguir adelante’”.

El modelo relató que estuvo seis días en la selva, adentrándose solo y con escasos alimentos: perdió peso, vivió momentos límite y estuvo cerca de perder la vida.

Mensaje de perseverancia

En Instagram, donde reúne a más de 52 mil seguidores, Stella compartió su emoción por esta nueva etapa que se le ha dado a propósito del Mes de la Herencia Hispana:

“Hace 10 años jamás me hubiera imaginado que la vida me pondría aquí, cumpliendo un sueño tan grande de la mano de Warner Bros, Warner Bros Discovery, Discovery en Español y Discovery” .

“Lo que un día parecía imposible, hoy es una realidad que me recuerda que los sueños no tienen fronteras, que la perseverancia y la fe abren caminos” .

“Soy prueba de que no hay imposibles, que con fe, disciplina y resiliencia todo se puede lograr”.

Migración irregular cae en Panamá tras nuevas políticas de Mulino y Trump

Desde la llegada de José Raúl Mulino a la Presidencia de Panamá, el 1 de julio de 2024, y el retorno de Donald Trump al poder en Estados Unidos, el 20 de enero de 2025, el flujo migratorio a través del Tapón del Darién ha caído de forma drástica

Las autoridades atribuyen la disminución a medidas conjuntas como el financiamiento de vuelos de retorno por parte de Estados Unidos para quienes crucen la selva, así como el cierre de varias trochas utilizadas por migrantes irregulares en la zona selvática.

En lo que va de 2025, más de 13,200 migrantes irregulares han ingresado a Panamá, la mayoría en tránsito de regreso hacia países de Sudamérica, luego de ver frustrado su intento de llegar a territorio estadounidense, según cifras oficiales.