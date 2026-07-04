De Panamá al frente de guerra entre Rusia y Ucrania: la historia del panameño que quedó atrapado en el conflicto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Esta es la historia de Dante, un panameño que, tras una cadena de decisiones marcadas por la necesidad y las circunstancias, termina envuelto en la guerra entre Rusia y Ucrania.

A lo largo de cinco entregas se reconstruye su recorrido desde Europa hasta el frente de combate, mostrando una realidad dominada por el miedo, la violencia y la incertidumbre.

Su relato no se centra únicamente en los enfrentamientos militares, sino también en el impacto humano de la guerra. Más que una historia, es un testimonio sobre las consecuencias que la guerra deja en quienes quedan atrapados en ella.

Lea las entregas:

Reclutadores rusos en Berlín: la historia de un panameño

El vuelo clandestino que terminó sobre el frente de guerra

Perdido en el Donbás: sobrevivir entre minas y combates

Donetsk: siete semanas atrapado en la ciudad más feroz de la guerra

Tortura, una fosa común y la fuga hacia Bielorrusia