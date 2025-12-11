Panamá, 11 de diciembre del 2025

    PREMIO NOBEL

    De Venezuela a Curazao, Estados Unidos y Noruega: la odisea de María Corina Machado por el Premio Nobel de Paz

    EFE
    La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus seguidores en el Grand Hotel de Oslo, Noruega. EFE

    El viaje a Oslo de la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado fue una odisea que comenzó el martes con la salida de su país por vía marítima hacia Curazao, según hipótesis de analistas, y se completó con un largo viaje en avión de casi 9,000 kilómetros a la capital noruega, con escala en Estados Unidos.

    María Corina Machado en Oslo: el saludo a sus seguidores y las expectativas tras el Nobel

    Durante las últimas semanas se tejieron distintas hipótesis sobre si Machado llegaría a Oslo para recibir el premio, pues la líder opositora no aparecía en público desde enero pasado y burlar la vigilancia del Gobierno de Nicolás Maduro no sería fácil.

    Sin embargo, Machado, de 58 años, llegó en la madrugada del jueves a la capital noruega a bordo de un avión privado que, según las páginas de rastreo de vuelos FlightRadar24 y FlightAware, partió esta mañana desde Curazao, una de las islas de los Países Bajos en el mar Caribe, situada solo 65 kilómetros de la costa de Venezuela.

    Según el registro de vuelo de ambas plataformas, el avión que la llevó a Oslo, donde este miércoles su hija Ana Corina Sosa Machado recibió el Premio Nobel, ya que no pudo llegar a tiempo a la ceremonia, es un Legacy 600 del fabricante brasileño Embraer.

    El avión, con capacidad para 13 pasajeros, está matriculado en México, tiene como base el Aeropuerto Internacional Santiago de Querétaro y es operado por la compañía JetVip Business Aviation.

    Para recoger a Machado, la aeronave partió ayer del Aeropuerto Ejecutivo de Miami Opa Locka, en el estado de Florida (Estados Unidos) con destino al Aeropuerto Internacional Hato de Willemstad, capital de Curazao, a donde llegó anoche.

    De allí, según las páginas de vuelos, el avión partió este miércoles a las 6:42 hora local (10:42 GMT) para un vuelo de cuatro horas y 43 minutos hasta el Aeropuerto Internacional de Bangor, situado en el estado de Maine (Estados Unidos), donde hizo una escala técnica.

    De Venezuela a Curazao, Estados Unidos y Noruega: la odisea de María Corina Machado por el Premio Nobel de Paz
    La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus seguidores en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025. EFE

    La última parte del viaje, un vuelo de seis horas y 24 minutos desde Bangor hasta el aeropuerto de Oslo Gardermoen, concluyó cerca de la medianoche en la capital noruega.

    En la madrugada del jueves en Noruega, Machado se reencontró en el balcón del Grand Hotel de Oslo con sus familiares, amigos, aliados políticos de varios países y decenas de venezolanos que la esperaron durante horas a la intemperie para recibir su saludo y festejar el Premio Nobel de la Paz.

    EFE

    Agencia de noticias


