Declaración de Tianjin: la OCS reafirma principios de no injerencia y no uso de la fuerza

En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas crecientes, la ciudad de Tianjin, China, acogió entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre la 25.ª Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Según medios de la India, se suscribieron cerca de 20 documentos, entre ellos la Declaración de Tianjin, que señala que “los principios de no injerencia en asuntos internos y de no uso de la fuerza son la base para el desarrollo de las relaciones internacionales”.

Además, plantearon la necesidad de adaptar la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a las realidades actuales para garantizar mayor representación de los países en desarrollo y el estricto cumplimiento de las disposiciones del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

De igual forma, los miembros destacaron el rol central de Asia Central en la OCS y expresaron apoyo a los Estados de la región en sus esfuerzos por garantizar paz, estabilidad y desarrollo, subrayando la importancia de la iniciativa de la ONU sobre la “Década para la Consolidación de la Paz para las Futuras Generaciones”.

El presidente de China, Xi Jinping, durante su intervención en la reunión de jefes de Estado miembros, aseguró que es importante profundizar la cooperación, preservar el multilateralismo y fortalecer la confianza mutua como pilares para el futuro de la organización.

En este sentido, China otorgará asistencia no reembolsable por alrededor de 280 millones de dólares (2 mil millones de yuanes) y concederá créditos adicionales equivalentes a 1,400 millones de dólares (10 mil millones de yuanes) para los bancos que integran el consorcio interbancario de la OCS, con el fin de fortalecer la cooperación financiera dentro del bloque.

En el ámbito educativo, el mandatario anunció la ampliación de becas y programas académicos, incluyendo la creación de un programa de doctorado específico de la OCS para fomentar la formación de talentos de alto nivel en investigación científica y tecnológica.

Finalmente, se proyecta la construcción de 10 centros de capacitación técnica y la oferta de 10 mil plazas de formación en recursos humanos en los próximos cinco años.

El encuentro contó con la asistencia de más de 20 jefes de Estado, entre ellos Xi Jinping (China), Vladimir Putin (Rusia), Narendra Modi (India), así como representantes de Irán, Belarús, Kazajistán, Pakistán y otras naciones centrales.

Fundada en 2001 por China, Rusia y varias repúblicas centroasiáticas, la OCS actualmente representa alrededor del 40% de la población mundial, el 25% del PIB global y el 80% de la superficie de Eurasia.