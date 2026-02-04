Panamá, 04 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    RELACIONES DIPLOMÁTICAS

    Delcy Rodríguez aboga por superar las diferencias con Estados Unidos tras un mes del arresto de Nicolás Maduro

    EFE
    Delcy Rodríguez aboga por superar las diferencias con Estados Unidos tras un mes del arresto de Nicolás Maduro
    Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, hablando durante un acto de gobierno en Caracas (Venezuela). EFE

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó el martes por superar las diferencias con Estados Unidos, cuando se cumple un mes del ataque del país norteamericano en Caracas y estados aledaños, una operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

    +info

    El Helicoide, la temida cárcel para presos políticos cuyo cierre propone Delcy RodríguezDelcy Rodríguez propone una ley de amnistía general para presos políticos en Venezuela

    “Tenemos que trabajar con esfuerzo, tenemos que trabajar con respeto”, manifestó Delcy Rodríguez, en compañía de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en una transmisión del canal estatal VTV.

    En este sentido, la mandataria encargada apostó por “construir una agenda de trabajo” con Estados Unidos desde las “diferencias” y aseguró que los venezolanos apuestan a que “las controversias, las divergencias” con el país norteamericano se resuelvan a través del “diálogo político y el diálogo diplomático”.

    “Ese debe ser el camino: el respeto, el respeto a la legalidad internacional, el respeto interpersonal”, indicó Delcy Rodríguez, quien mencionó que “históricamente hay muchos vínculos” entre Venezuela y Estados Unidos.

    Maduro permanece en una cárcel de Estados Unidos y está acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

    El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada del país y ha implementado una serie de medidas que, asegura, fueron decisión del mandatario.

    Rodríguez inició un proceso “exploratorio” para retomar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, se acordó la venta de petróleo a ese país y, además, impulsó una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos para atraer inversiones privadas y extranjeras a este sector.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar esta semana. Leer más
    • Excontralor Solís rompe el silencio sobre Panama Ports: se distancia de la prórroga al contrato y defiende su auditoría. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este martes 3 de febrero. Leer más
    • Ordenan secuestro de cuentas y bienes de grupos ambientalistas por caso Puerto Barú. Leer más
    • PASE-U 2025: El Ifarhu anuncia nuevas provincias para entrega de cheques. Leer más
    • Tuneladora Panamá, que excava la Línea 3 del Metro, está próxima a salir al pozo de Balboa. Leer más
    • Michael Amir Murillo es enviado a las reservas y De Zerbi le pediría salir del Olympique de Marsella. Leer más