Panamá, 28 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Negociaciones

    Delcy Rodríguez anuncia desbloqueo de activos venezolanos en Estados Unidos tras diálogo con Trump

    EFE
    Fotografía cedida de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez,. EFE/ Palacio Miraflores

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes el desbloqueo de activos de su país en Estados Unidos como resultado de los diálogos con el Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump, e informó de la compra, en la nación norteamericana, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

    En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la líder chavista aseguró que ha “establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía” tanto con Trump como con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

    “Estamos estableciendo una agenda de trabajo y, en el marco de esa agenda de trabajo, (...) nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela, los estamos desbloqueando, y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamiento para los hospitales”, dijo.

    Además, aseguró que el dinero también se destinará a la compra de equipos para el sistema eléctrico y para la industria del gas en el país suramericano.

    El Gobierno chavista ha denunciado en múltiples ocasiones que miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela, así como oro y otros activos, se encuentran bloqueados en el extranjero debido a las sanciones internacionales, entre ellas, las de Estados Unidos.

    Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en suelo venezolano, abogó por un “diálogo diplomático para dirimir las controversias”.

    “A partir del 3 de enero del presente año, hemos planteado que nuestras diferencias y que nuestras divergencias sean resueltas a través del diálogo diplomático, de la conversación política entre autoridades de un país y de otro país”, afirmó.

    Este mismo martes, Trump insistió en que tiene “muy buena relación” con el Gobierno venezolano, al ser preguntado por las declaraciones de Rodríguez, quien el lunes dijo que no acepta “órdenes” externas.

    “Bueno, no sé exactamente qué está pasando allí, pero no he escuchado eso en absoluto. Tenemos una muy buena relación”, declaró el líder estadounidense a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.

    EFE

    Agencia de noticias


