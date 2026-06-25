Delcy Rodríguez declara estado de emergencia en Venezuela tras fuerte terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia por los fuertes terremotos de 7.1 y 7.5, que sacudieron al país sudamericano este miércoles 24 de junio.

Rodríguez, indicó que tras los movimientos telúricos ocurridos alrededor de las 6:00 de la tarde, se han registrado al menos 20 réplicas.

De acuerdo con el balance oficial, los estados más afectados son Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, donde se han reportado colapsos parciales de edificaciones, daños en viviendas y afectaciones a los servicios públicos. Sin embargo, las autoridades no han precisado si el terremoto ha dejado personas heridas, desaparecidas o fallecidas.

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles. EFE

Rodríguez señaló que en la capital venezolana se han producido derrumbes en distintas parroquias, mientras que en otras entidades se reportan daños estructurales y afectaciones en infraestructura crítica.

Entre las medidas adoptadas, las autoridades informaron la suspensión inmediata del sistema de metro y ferrocarril para facilitar las labores de rescate, así como la interrupción del servicio de gas doméstico en algunas zonas y fallas en el suministro eléctrico en áreas afectadas. También se han registrado interrupciones en el servicio de agua potable en varios estados.

Asimismo, el gobierno anunció la suspensión de clases durante los próximos días y la paralización de actividades no esenciales en las zonas afectadas. Las autoridades hicieron un llamado a la población a evacuar viviendas con daños estructurales y a mantener la calma.

El sistema de salud público y privado fue activado a nivel nacional para la atención de heridos, mientras equipos de Protección Civil y organismos de seguridad continúan desplegados en labores de rescate y evaluación de daños.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Como parte de la respuesta institucional, fue activado un estado mayor de emergencia integrado por altos funcionarios del Ejecutivo, con el objetivo de coordinar las acciones de atención y recuperación. También se designó una autoridad única para la contingencia.

Las autoridades informaron además el cierre temporal del aeropuerto internacional de Maiquetía debido a daños en su infraestructura.

En el plano internacional, Rodríguez agradeció los mensajes de solidaridad y apoyo recibidos desde varios países, entre ellos Estados Unidos, Panamá, Cuba, Colombia, México, Brasil, Reino Unido, Turquía y organismos multilaterales como Naciones Unidas.

El Ejecutivo reiteró el llamado a la colaboración ciudadana mientras continúan las labores de rescate, atención de heridos y evaluación de daños.