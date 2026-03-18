Panamá, 18 de marzo del 2026

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    Cambio de gabinete

    Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa

    El nuevo ministro de Defensa, Gustavo González López, se desempeña como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el 6 de enero.

    EFE
    Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa
    Fotografía del 4 de febrero de 2026 que muestra al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en Caracas (Venezuela). EFE

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país suramericano, y designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas.

    “Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, expresó la mandataria encargada en un mensaje publicado en Telegram.

    Asimismo, aseguró que el ahora exministro asumirá “nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, sin dar más detalles.

    Padrino López ocupó esta cartera de Estado desde el 24 de octubre de 2014, designado tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período presidencial de Nicolás Maduro.

    El nuevo ministro de Defensa, Gustavo González López, se desempeña como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el 6 de enero, cuando fue designado por Rodríguez.

    Desde esa misma fecha fue también designado como titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

    González López también ha sido director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018, y luego entre 2019 y 2024.

    Entre otros cargos, también fue ministro de Interior y Justicia y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana.

    La destitución de Padrino López se da dos meses y medio después del ataque militar estadounidense en Caracas y otros tres estados del país, que culminó con la captura de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, actualmente encarcelados en Estados Unidos.

    Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos y era cercano a Nicolás Maduro.

    La mandataria encargada inició un proceso de acercamiento con la Administración de Donald Trump —a quien ha llamado “socio y amigo”— y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

    EFE

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