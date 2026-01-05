Panamá, 05 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    REUNIÓN

    Delcy Rodríguez invita a Estados Unidos a trabajar en una ‘agenda de cooperación’

    EFE
    Delcy Rodríguez invita a Estados Unidos a trabajar en una ‘agenda de cooperación’
    La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez. / Getty Images

    La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, invitó este domingo al Gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una “agenda de cooperación”, un día después de la captura del mandatario Nicolás Maduro y de que el presidente Donald Trump revelara que su país mantiene comunicación con la líder chavista.

    “Extendemos la invitación al Gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, señaló Rodríguez en un comunicado publicado en Telegram, que firmó como presidenta encargada pese a que no ha habido una ceremonia pública de juramentación.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Urgente: Reportan bombardeo sobre varios puntos en Caracas, Venezuela. Leer más
    • Concurso General de Becas Ifarhu: los requisitos que debe cumplir para participar. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026: Ifarhu abre convocatoria en enero. Leer más
    • Gobierno de Panamá autoriza exportación de material rocoso sin reactivar la mina de Donoso. Leer más
    • Tras los bombardeos, Estados Unidos prohíbe vuelos hacia Venezuela y aerolíneas suspenden operaciones. Leer más
    • Contraloría refrendó casi $10 mil para demolición del monumento chino antes del operativo nocturno. Leer más