Delcy Rodríguez invita a Estados Unidos a trabajar en una ‘agenda de cooperación’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, invitó este domingo al Gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una “agenda de cooperación”, un día después de la captura del mandatario Nicolás Maduro y de que el presidente Donald Trump revelara que su país mantiene comunicación con la líder chavista.

“Extendemos la invitación al Gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, señaló Rodríguez en un comunicado publicado en Telegram, que firmó como presidenta encargada pese a que no ha habido una ceremonia pública de juramentación.