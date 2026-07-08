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    VENEZUELA

    Delcy Rodríguez pone al hermano de Diosdado Cabello al frente del sector petroquímico de Venezuela

    EFE
    Delcy Rodríguez pone al hermano de Diosdado Cabello al frente del sector petroquímico de Venezuela
    Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de José David Cabello, hermano del líder chavista Diosdado Cabello, quien fue designado este martes, por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al frente del sector petroquímico, en Caracas (Venezuela). EFE/Palacio de Miraflores

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, puso este martes a José David Cabello, hermano del líder chavista Diosdado Cabello, al frente del sector petroquímico, una rama de la industria de los hidrocarburos, en un contexto marcado por el interés expreso de Estados Unidos en el petróleo del país sudamericano.

    La mandataria, quien asumió el cargo hace seis meses tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, hace este anuncio cuando su país enfrenta una catástrofe por los devastadores terremotos de hace casi dos semanas que dejaron más de 3,500 muertos y más de 16,700 heridos, según cifras oficiales.

    En Telegram, Rodríguez anunció el nombramiento de José David Cabello como presidente de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), tras 18 años como superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

    José David Cabello “asume la responsabilidad de seguir fortaleciendo esta empresa estratégica para el desarrollo petroquímico, industrial y productivo” del país y para la consolidación del sector de hidrocarburos.

    Ahora el responsable del Seniat será Román Maniglia, hasta hoy presidente del Banco de Venezuela, la mayor institución financiera del país.

    “Confiamos en su profesionalismo y amplia experiencia para conducir esta institución, fundamental para el fortalecimiento de la recaudación, la disciplina fiscal y el desarrollo económico”, expresó Rodríguez, quien le ordenó la digitalización del sistema tributario.

    Horas más tarde, la presidenta interina informó de la designación de Calixto Ortega Sánchez, vicepresidente económico y representante de su país en el Fondo Monetario Internacional (FMI), como presidente del Banco de Venezuela.

    Además, nombró como jefe del gubernamental Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) a Alejandro Puglia, quien “asume la responsabilidad de continuar impulsando la captación de inversiones”.

    Estos anuncios se suman a los cambios hechos por la mandataria el domingo, cuando designó al ingeniero Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de la chavista Jacqueline Faría, a quien ordenó “conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura” afectada por los sismos.

    Tras la captura de Maduro, el Gobierno interino encabezado por Rodríguez ha colaborado estrechamente con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para asuntos como la apertura de sectores estratégicos venezolanos como el petrolero, el minero y el eléctrico al capital extranjero.

    EFE

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