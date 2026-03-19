Delcy Rodríguez recibe en Caracas a delegación del Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este jueves a representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos que están de visita en Caracas, como parte del “diálogo de paz” entre ambos países, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La reunión se celebró en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, que encabeza Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de fuerzas estadounidenses, en medio de una serie de ataques a la nación caribeña.

Junto a los representantes del Senado de Estados Unidos se encontraba la encargada de Negocios del país norteamericano en Venezuela, Laura Dogu.

También participaron en el encuentro el jefe de misión de Venezuela en Estados Unidos, el excanciller Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

Ambas delegaciones sostuvieron una “conversación respetuosa en el contexto del diálogo de paz” con Estados Unidos, aseguró VTV, que transmitió imágenes del encuentro sin dar detalles de lo discutido.

El equipo de prensa de Rodríguez dijo en una nota que la delegación estadounidense realiza una visita “técnica y política” a Caracas que “da continuidad a la hoja de ruta establecida” entre ambos países y que prioriza “la comunicación directa para gestionar divergencias históricas y fortalecer la cooperación energética ante los desafíos globales”.

Rodríguez se reunió con esta delegación luego de juramentar a los nuevos ministros designados el miércoles, entre ellos el de Defensa, el general en jefe Gustavo González López, sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países por violaciones a los derechos humanos, y que sustituyó a Vladimir Padrino López, quien estuvo en el cargo desde 2014.

Los representantes estadounidenses se reunieron el miércoles con el presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, como parte de la “agenda firme de interlocución directa, basada siempre en el respeto mutuo y la cooperación entre naciones”, según dijo posteriormente el diputado en Telegram.

La semana pasada, el parlamentario opositor Antonio Ecarri anunció que propondría la creación de un “grupo de amistad” parlamentaria entre Venezuela y Estados Unidos.

Desde que Delcy Rodríguez asumió el Ejecutivo, se inició un proceso de acercamiento entre ambos países, y la mandataria ha recibido en Caracas a varios altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.