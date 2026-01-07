Panamá, 07 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Designación

    Delcy Rodríguez remueve al jefe de seguridad de Maduro y designa a nuevo jefe de contrainteligencia militar

    EFE
    Gustavo González López, comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana.

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este martes al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

    El nombramiento fue informado en un mensaje en Telegram por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien indicó que González López sustituye en el cargo de la Guardia de Honor al mayor general Javier Marcano Tábata.

    En este sentido, afirmó que Rodríguez “expresó su reconocimiento” al militar por “la entrega y lealtad demostrados durante el ejercicio de sus funciones”.

    Asimismo, dijo el ministro, la presidenta encargada ratificó su confianza en la “trayectoria y vocación de servicio” de González López, quien fue ministro de Interior y Justicia entre 2015 y 2016, y director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre abril de 2019 y octubre de 2024.

    “Estas designaciones forman parte de la dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República”, agregó Ñáñez.

    Rodríguez fue juramentada el lunes ante la Asamblea Nacional (AN,Parlamento), atendiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura, el pasado sábado, de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante los ataques estadounidenses en el país.

    EFE

    Agencia de noticias


