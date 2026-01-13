Panamá, 13 de enero del 2026

    Delcy Rodríguez, una semana encargada de una Venezuela bajo la lupa de Trump

    EFE
    Delcy Rodríguez es la presidenta interina de Venezuela. Getty Images

    Una semana después de jurar al cargo como presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha ido imponiendo un ritmo de Gobierno discreto, que busca mantener vivos los lazos con el presidente Nicolás Maduro y el legado del fallecido gobernante Hugo Chávez, mientras intenta tender puentes con la Administración de Donald Trump.

    En ocho días, con un estilo menos propenso a la exposición mediática, Rodríguez ha reemplazado los discursos extensos y programas televisados de Maduro por comunicados, declaraciones puntuales del ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, y actos con intervenciones breves.

    Tampoco se le ha visto en las numerosas marchas convocadas por el chavismo para rechazar el ataque militar estadounidense y reclamar la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, cuya detención ha sido rechazada por la líder chavista.

    En su primer día de gestión, por ejemplo, visitó el Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos de Chávez, considerado el padre de la revolución bolivariana.

    ‘Hay un Gobierno’

    “Aquí hay un Gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos”, afirmó este lunes Rodríguez, al responder a caricaturas que aseguró haber visto en Wikipedia sobre “quién manda en Venezuela”.

    La dirigente chavista −que asegura gobernar “junto al pueblo organizado”− hizo alusión así a una publicación del mandatario estadounidense en Truth Social, donde colgó el domingo una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia, en la que se atribuye el cargo de “presidente interino de Venezuela” a fecha de enero de 2026.

    Trump no ha ahorrado, entretanto, amenazas hacia la Administración de Rodríguez.

    “Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, afirmó Trump, en una entrevista difundida el pasado 4 de enero por la revista The Atlantis, un día después de que aviones y helicópteros estadounidenses atacaran zonas de Caracas y puntos vecinos y se llevaran al mandatario venezolano y a su esposa.

    Nueva relación

    Tras una semana en el cargo, la relación con Washington ha tomado otro cariz, aunque, según Rodríguez, siempre dentro de “relaciones internacionales de respeto y el marco de la legalidad internacional”.

    El 7 de enero pasado, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó un proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de “volúmenes” de crudo, un día después de que Trump asegurara que el Ejecutivo de Caracas está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

    Fotografía suministrada por la Vicepresidencia de Venezuela de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE/ Vicepresidencia de Venezuela

    Un día después, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada y jefe negociador del chavismo, comunicó la liberación de “un número importante de personas”, que incluye a venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra.

    Ese mismo día, flanqueada por el alto castrense, Rodríguez rindió homenaje a los militares venezolanos y cubanos fallecidos en el ataque estadounidense, en un acto en el que estrechó las manos, abrazó y conversó con familiares de los uniformados.

    Finalmente, el viernes, 9 de enero, ambos Gobiernos confirmaron el envío de sendas delegaciones de diplomáticos de Washington y Caracas para explorar la posibilidad de reabrir sus embajadas.

    EFE

    Agencia de noticias

