Panamá, 22 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Demócratas quieren demandar al Gobierno por no divulgar todos los archivos de Epstein

    EFE
    Demócratas quieren demandar al Gobierno por no divulgar todos los archivos de Epstein
    Foto de archivo del líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer. EFE

    El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, presentó este lunes una resolución que insta a la Cámara Alta a emprender acciones legales contra el Departamento de Justicia por no haber divulgado todos los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein tal y como exigía la ley.

    “El pueblo estadounidense merece total transparencia, y los demócratas del Senado utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para garantizarla. No podemos permitir que esta administración oculte la verdad”, aseveró Schumer en un comunicado en redes sociales.

    El Departamento de Justicia lanzó el viernes pasado un sitio web para consultar los documentos de la investigación de Epstein, después de que el Congreso aprobara una ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso.

    No obstante, la fiscalía reconoció que habrá retrasos en la publicación completa de los documentos debido al gran volumen de datos y a la complejidad de la información.

    “El público recibió solo una fracción de los archivos, y lo que se difundió estaba plagado de tachaduras anormales y excesivas, sin explicación alguna. Al mismo tiempo, se dejaron sin censurar las identidades de numerosas víctimas, lo que causó un daño real e inmediato”, denunció Schumer.

    La polémica estalló este fin de semana al conocerse que el Departamento de Justicia retiró más de una docena de imágenes, incluidas fotografías del presidente Donald Trump, que posteriormente fueron reincorporadas al archivo.

    Entre ellas figura una imagen del escritorio de Epstein en la que se aprecia un cajón con varias fotografías de Trump junto a mujeres en traje de baño. EFE

    lt/er/eav

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá frustra envío de mercancía de contrabando que salió de la Zona Libre hacia Colombia. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal. Leer más
    • Trasladan a la directora del Cefere por el caso de La Parce. Leer más
    • Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá. Leer más
    • Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook. Leer más