    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Cuidado bucodental

    Dentistas destacan que el cuidado bucodental ayuda a controlar patologías cardiovasculares

    Europa Press
    La limpieza dental disminuye los problemas cardíacos. Archivo

    El presidente del Consejo General de Dentistas y de la Fundación Dental Española (FDE), Óscar Castro Reino, ha destacado que el cuidado bucodental en pacientes cardiovasculares ayuda a controlar la patología y previene complicaciones mayores.

    Con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra el próximo lunes, los dentistas han recordado que la evidencia científica muestra la relación entre la enfermedad periodontal activa no tratada y el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular (EVC).

    Según han detallado, la asociación se ha demostrado para hipertensión, fibrilación auricular, enfermedad coronaria e hiperlipidemia.

    Además, numerosos estudios confirman que el riesgo de enfermedad ateroesclerótica y el de enfermedad cardiaca coronaria aumenta hasta tres veces en presencia de periodontitis.

    “Mantener la boca sana en el paciente con patología cardiovascular, además de ser prioritario, es factible adoptando unos adecuados hábitos saludables, teniendo una correcta información y realizando unas revisiones dentales periódicas”, ha afirmado el doctor Castro.

    Recomendaciones

    En este contexto, el Consejo General de Dentistas y la FDE han emitido una serie de recomendaciones para pacientes con enfermedades cardiovasculares, con el objetivo de enseñarles cómo se debe cuidar la cavidad oral.

    Los expertos han aconsejado el cepillado al menos dos veces al día con pasta dentífrica fluorada, por la mañana y por la noche, ya sea con cepillo manual o eléctrico. La duración adecuada es de dos minutos e incluye las encías y la lengua, además del uso de seda dental o cepillos interdentales para limpiar las zonas entre los dientes, algo que debe hacerse por la noche.

    Después de lavarse los dientes, han sugerido enjuagar bien el cepillo con agua, secarlo y dejarlo en un lugar seco. Los cepillos deben cambiarse cada tres meses, o antes si se deforman las cerdas, así como en caso de haber sufrido una gripe o cualquier otra enfermedad infecciosa.

    En caso de llevar prótesis removible, han señalado que estas deben retirarse después de cada comida y limpiarlas cuidadosamente para evitar infecciones. Los enjuagues, geles y sprays para combatir bacterias solo deben usarse si han sido prescritos.

    Asimismo, los especialistas han recomendado a los pacientes cardiovasculares visitar con regularidad el dentista, llevar una dieta sana y equilibrada, controlando la ingesta de azúcares y evitando el alcohol y el tabaco.

    Europa Press


