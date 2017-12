Día Internacional de los Derechos Humanos: Pocos logros, mucha desesperanza

Entre 200 y 500 dólares cuesta un esclavo. Generalmente joven, sirve para trabajar en talleres, en casas familiares o en barcos como cargador o ayudante. Si es mujer o niña será esclava sexual de alguien o será prostituida para que otro gane dinero. Esto no es una escena de alguna película ni el pasaje de un libro de historia. Ocurre hoy, en las costas de Libia.

La mayoría de los esclavos son muchachos que vienen de países como Níger o Guinea, que ya habían pagado miles de dolares para la peligrosa travesía a través del desierto del Sahara con la esperanza de cruzar el Mediterráneo hacia una nueva vida en Europa.

La ilusión se detiene pronto. En filas, como ganado, esperan a compradores. Ya su suerte estaba echada cuando contactaron a los contrabandistas de personas para que les facilitaran el viaje. Esta semana regresaron cientos a sus países de origen, repatriados gracias a la intervención de la Unión Europea y la Organización Internacional para las Migraciones (OMI) la Unión Africana espera también empezar a repatriar otros cientos, de cerca de 20 mil que se encuentran atrapados entre el caos de un país sin gobierno ni ley.

Esta historia salió a relucir en un reportaje de la cadena estadounidense CNN a mediados de noviembre de este 2017, pero la situación ya se conocía de meses, si no de años, por parte de los organismos internacionales y oenegés. En pleno siglo XXI se compra y se vende gente, en las más brutales condiciones.

Hoy, Naciones Unidas conmemora el Día de los Derechos Humanos porque el 10 de diciembre de 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El próximo año se celebrará el aniversario número 70 de este acontecimiento. La carta surgió tras el fin de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y aspiraba a ser un escudo moral y una guía de lo que el mundo jamás debería repetir. Y sin embargo, hoy, en las postrimerías de 2017, pasan cosas como las de Libia.

#Somalia: “While achieving the balance btw human rights & security is challenging, the respect of #humanrights & protection of civilians are essential as the foundation of a strong, legitimate State that works for the benefit of all its people” - #Zeidhttps://t.co/tNICROdIBwpic.twitter.com/mJvjvDD4Nm