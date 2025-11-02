Desconocidos apuñalan a varias personas en un tren en la región británica de Cambridge

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Al menos nueve personas son tratadas por heridas de gravedad tras un ataque a puñaladas a bordo de un tren en Huntingdon, condado de Cambridgeshire, al norte de Londres, según actualizó la policía local.

El primero ministro del Reino Unido, Keir Starmer, reaccionó poco tiempo después y en su cuenta de la red social X calificó de “incidente terrible” el hecho.

“El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados y agradezco la rápida respuesta de los servicios de emergencia. Quienes se encuentren en la zona deben seguir las indicaciones de la policía”, escribió Starmer.

Hay al menos dos detenidos por la agresión, de los que por el momento se desconoce su identidad o sus motivos. La secretaria de Interior, Shabana Mahmood, confirmó las detenciones y pidió al público “evitar comentarios y conjeturas en esta etapa preliminar”.

De acuerdo a los medios locales, la Policía Británica de Transporte informó que las autoridades antiterroristas empezaron a colaborar con la investigación.

“Estamos realizando pesquisas urgentes para determinar lo sucedido”, declaró el jefe de la Policía Británica de Transporte, Chris Casey, y agregó que “no es apropiado especular sobre las causas”.

La estación de Huntingdon fue cerrada al público y el tráfico ferroviario interrumpido, según la compañía nacional de ferrocarriles. Igualmente, la carretera A1307 que conduce a Huntingdon fue cerrada.

La policía recibió un aviso a las 7:39 hora local de una ataque a bordo del tren, y llegó a tiempo de arrestar a los presuntos autores. En total, la emisora BBC asegura que la policía recibió hasta 999 llamadas.