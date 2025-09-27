Panamá, 27 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Descubren nueva especie de pequeño roedor en selva de Perú

    Agence France-Presse (AFP)
    Descubren nueva especie de pequeño roedor en selva de Perú
    La nueva especie de roedor (Daptomys nunashae) descubierta en el Parque Nacional Tingo María, departamento de Huánuco, en una fotografía del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú (Sernanp). AFP

    Un equipo de científicos peruanos descubrió una nueva especie de roedor en una reserva de la selva central de Perú, informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

    El pequeño roedor de color chocolate y patas largas fue encontrado en el Parque Nacional Tingo María de la región Huánuco. Fue bautizado como Daptomys nunashae.

    “El hallazgo demuestra que las áreas naturales protegidas albergan especies desconocidas para la ciencia, y que su conservación es vital para la vida natural en el planeta”, señaló el Sernanp en un comunicado.

    El descubrimiento fue publicado en la revista internacional Zootaxa, que presenta al roedor como un mamífero endémico.

    El ratón de la familia de los sigmodontinos se caracteriza, además, por su cola uniforme coronada con un penacho blanco, el cráneo con procesos óseos bien desarrollados, un paladar largo y dentición pequeña.

    “Rasgos que lo convierten en una especie única frente a especies del mismo género”, destacó el organismo estatal.

    Agence France-Presse (AFP)


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 comienza el 1 de octubre: confirma el Ifarhu. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este viernes 26 de septiembre. Leer más
    • Aduanas realiza otro allanamiento a un depósito en la ciudad capital y decomisa mercancía de presunto contrabando. Leer más
    • CSJ desestima amparo de Asoprof contra retención de salarios a educadores. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y dónde comprar este jueves 25 de septiembre. Leer más
    • DGI suspende RUC a 30,500 empresas por inconsistencias. Leer más