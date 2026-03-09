Despiden al legendario salsero Willie Colón: familiares, músicos y seguidores asisten al funeral

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ciudad de Nueva York rindió este lunes 9 de marzo un último homenaje al legendario salsero Willie Colón, una de las figuras más influyentes en la historia de la música latina.

Familiares, músicos y seguidores se reunieron para despedir al trombonista, compositor y productor, cuyo legado marcó a varias generaciones y ayudó a consolidar la salsa como uno de los géneros más representativos de América Latina y el Caribe.

Durante el homenaje, su música volvió a sonar como símbolo de despedida. Entre los temas que acompañaron el tributo destacó La Murga de Panamá, una de sus composiciones más emblemáticas, interpretada mientras admiradores recordaban su impacto en la cultura musical latina.

Se hizo una convocatoria pública para que todos los trombonistas de Nueva York llevaran su instrumento y despidieran a Willie Colón hoy, a la salida de su féretro de la Catedral de San Patricio, donde se celebró una misa en su honor. Mira el resultado: pic.twitter.com/ErtMtepRPB — Juana Peña (@Chris_Montz) March 9, 2026

Willie Colón falleció el 21 de febrero de 2026 a los 75 años, en un hospital de Nueva York, tras enfrentar complicaciones de salud. Su trayectoria, marcada por colaboraciones históricas y una profunda influencia en el desarrollo de la salsa, lo convirtió en una referencia obligada dentro del género.

A lo largo de su carrera, Colón dejó un repertorio que trascendió generaciones y fronteras.