Panamá, 09 de marzo del 2026

    HONRAS FÚNEBRES

    Despiden al legendario salsero Willie Colón: familiares, músicos y seguidores asisten al funeral

    Redacción de La Prensa
    Despiden al legendario salsero Willie Colón: familiares, músicos y seguidores asisten al funeral
    Personas sostienen el féretro del cantante Willie Colón este lunes, durante una misa pública en la Catedral de San Patricio en Nueva York (Estados Unidos). EFE

    La ciudad de Nueva York rindió este lunes 9 de marzo un último homenaje al legendario salsero Willie Colón, una de las figuras más influyentes en la historia de la música latina.

    Familiares, músicos y seguidores se reunieron para despedir al trombonista, compositor y productor, cuyo legado marcó a varias generaciones y ayudó a consolidar la salsa como uno de los géneros más representativos de América Latina y el Caribe.

    Durante el homenaje, su música volvió a sonar como símbolo de despedida. Entre los temas que acompañaron el tributo destacó La Murga de Panamá, una de sus composiciones más emblemáticas, interpretada mientras admiradores recordaban su impacto en la cultura musical latina.

    Willie Colón falleció el 21 de febrero de 2026 a los 75 años, en un hospital de Nueva York, tras enfrentar complicaciones de salud. Su trayectoria, marcada por colaboraciones históricas y una profunda influencia en el desarrollo de la salsa, lo convirtió en una referencia obligada dentro del género.

    A lo largo de su carrera, Colón dejó un repertorio que trascendió generaciones y fronteras.

    AME2276. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 09/03/2026.- Personas sostienen el féretro del cantante Willie Colón este lunes, durante una misa pública en la Catedral de San Patricio en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares
