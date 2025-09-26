Detenida una actriz venezolana por el caso de músicos colombianos asesinados en México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La supuesta pareja sentimental del cantante colombiano B-King asesinado en el Estado de México, Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, fue detenida el martes en Ciudad de México por la Coordinación Nacional del Combate al Secuestro, según reveló este viernes el archivo del registro nacional de detenciones del Gobierno de México.

La detención de Miller estaría vinculada al doble asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) en México.

La influencer y creadora de contenidos para adultos contaba con una ficha de búsqueda de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, tras ser vista por última vez el 23 de septiembre, día de la detención, en la región de Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, ubicada en el centro de la capital.

La venezolana fue arrestada ese mismo martes en la colonia Valle de los Pinos, Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México y puesta a disposición de las dependencias del Ministerio Público.

Según medios locales, Angie Miller habría sido citada por la Fiscalía de Ciudad de México para testificar en el caso.

Supuestamente, Miller fue una de las últimas personas que vio con vida al cantante colombiano.

Los cuerpos de los artistas B-King, de 31 años y Regio Clown, de 35, fueron hallados el 22 de septiembre en Cocotitlán (Estado de México) tras desaparecer el 16 de septiembre en la adinerada colonia de la capital de Polanco después de acudir a un gimnasio.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó que el asesinato de los músicos afecte las relaciones diplomáticas con Colombia tras los señalamientos del presidente, Gustavo Petro, que vinculó lo sucedido a la “guerra contra las drogas”.