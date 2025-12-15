Panamá, 15 de diciembre del 2025

    Investigación

    Detenido con fianza millonaria un hijo de Rob y Michele Reiner, sospechoso del asesinato

    EFE
    Nick Reiner el hijo del director de cine Rob Reiner sería uno de los sospechosos de la muerte de sus padres.

    La Policía de Los Ángeles arrestó al hijo mediano de Rob y Michele Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros oficiales, después de que varios medios señalaran al hombre de 32 años como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.

    Nick Reiner fue arrestado en la noche de este domingo y fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles este lunes, de acuerdo con registros penintenciarios en línea.

    La Policía no ha compartido detalles aún sobre la naturaleza de las muertes de Rob Reiner y la fotógrafa Michele Reiner, ni ha informado públicamente sobre arrestos relacionados con el homicidio, pero medios como People señalan al hijo mediano de la pareja como responsable del acuchillamiento de ambos.

    La web TMZ reporta que la pareja habría sido degollada tras una posible discusión, aunque no especifica los motivos del desacuerdo.

    Una hija de los Reiner encontró los cuerpos y dijo a la Policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres, según el medio especializado en entretenimiento.

    Está previsto que a lo largo del día los investigadores ofrezcan nueva información del suceso y confirmen la identidad del sospechoso.

    El director de cine estadounidense Rob Reiner (der.) y su esposa Michelle Reiner en una foto de archivo. Ambos fuerin encontrados sin vida en su hogar. EFE/EPA/Ron Sachs / POOL

    El autor de clásicos como ‘When Harry met Sally...’ (1989), The Princess Bride’ (1987) o ‘This is Spinal Tap’ (2005) y su esposa fueron hallados muertos el domingo en su domicilio de Brentwood. Según el diario Los Ángeles Times, no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

    Las muertes de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele, de 68, han causado conmoción entre personalidades del arte y la política, donde el director era ampliamente conocido.

    EFE

    Agencia de noticias

