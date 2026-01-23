Detienen a 14 personas por causar megaincendios en Chile

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 14 personas fueron detenidas en las últimas horas como presuntos responsables de los megaincendios en la zona centro-sur, que han dejado 21 fallecidos, informaron este viernes las autoridades.

“Vamos a perseguir a quienes sean responsables (...) Arriesgan hasta cadena perpetua”, advirtió en una rueda de prensa en La Moneda (sede del Gobierno) el presidente Gabriel Boric.

Varios megaincendios originados hace una semana han destruido hasta ahora más de 40,000 hectáreas en las regiones de Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de la capital, respectivamente, y han destruido más de 2,000 viviendas.

Según el último reporte de la estatal Corporación Nacional Forestal (Conaf), actualmente hay 16 incendios en combate, la gran mayoría catalogados de megaincendios por su gran tamaño, su alta intensidad, su rápida propagación y su capacidad de generar fenómenos meteorológicos propios.

En la temporada actual 2025-2026, que comenzó el pasado septiembre, ya se han destruido más de 64,000 hectáreas, lo que implica un incremento de más del 226 % frente a la temporada 2024-2025, cuando se quemaron 19,252 hectáreas.

El mandatario también presentó un plan de ayudas para la ciudadanía afectada por los megaincendios, que incluye bonos de hasta 1.5 millones de pesos (cerca de 1,700 dólares al cambio de hoy).

El plan contempla además insumos y materiales para la recuperación productiva, apoyo en salud mental, becas de emergencia para estudiantes de enseñanza básica, media y universitaria y operativos para mascotas,

“Hoy estamos concentrados, junto con el combate a los incendios que aún permanecen, en la entrega de las ayudas tempranas. En esta fase es clave hacerse cargo de las necesidades más inmediatas de las personas afectadas”, indicó.