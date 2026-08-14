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    Detienen a un hombre por amenazas de muerte contra la presidenta de Costa Rica

    EFE
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    Detienen a un hombre por amenazas de muerte contra la presidenta de Costa Rica
    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. EFE/Jeffrey Arguedas

    Las autoridades de Costa Rica detuvieron este viernes a un hombre como sospechoso de publicar en redes sociales amenazas de muerte contra la presidenta del país, Laura Fernández.

    El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el detenido es un hombre de 27 años de apellido Villalobos, quien el pasado 8 de mayo, día de la ceremonia de investidura presidencial, habría publicado en redes sociales amenazas de utilizar un arma de fuego contra la integridad de la mandataria Fernández.

    La detención se llevó a cabo durante un allanamiento a una vivienda en la localidad de Desamparados, provincia de Alajuela (centro), donde los agentes decomisaron dispositivos electrónicos. El sospechoso fue entregado a la Fiscalía para su respectiva indagatoria.

    El delito de amenazas agravadas se castiga con penas de entre seis meses y dos años de cárcel, según el Código Penal costarricense.

    Esta es la cuarta persona detenida este año como sospechosa de publicar amenazas contra la presidenta Fernández.

    El pasado 11 de marzo fueron detenidas dos personas como sospechosas de proferir amenazas públicamente contra el entonces presidente del país, Rodrigo Chaves, y la en ese momento presidenta electa, Laura Fernández.

    El primer sospechoso era un hombre de apellido Trejos, de 58 años, quien habría emitido en público amenazas contra la integridad física del presidente y de la presidenta electa. Trejos fue detenido por otra causa, a lo cual se le agregó las amenazas.

    La segunda detención se trató de una mujer de apellido Gamboa, quien por medio de redes sociales habría lanzado amenazas contra Chaves y Fernández.

    El tercer caso ocurrió el pasado 4 de febrero, cuando el OIJ detuvo a otra mujer como sospechosa de lanzar amenazas en redes sociales contra la presidenta electa.

    EFE

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