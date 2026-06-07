Panamá, 07 de junio del 2026
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    Durante la elección

    Detienen en Perú a dos delegados de un partido por marcar 90 cédulas

    EFE
    Detienen en Perú a dos delegados de un partido por marcar 90 cédulas
    Integrante de la Policía de Perú custodian el punto de votación del candidato izquierdista, Roberto Sánchez, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, en Lima (Perú). EFE/Sebastián Blanco

    Autoridades peruanas detuvieron este domingo a dos observadores de uno de los dos partidos políticos que se juegan la Presidencia del país, el izquierdista Juntos por el Perú y Fuerza Popular, por haber marcado 90 cédulas de votación en un local de Lima, informaron fuentes oficiales.

    +info

    En directo | Perú elige presidente: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan en segunda vueltaPerú: Vuelve a registrarse la falta de material electoral en algunas mesas de votación

    El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que esta incidencia ocurrió en un centro de votación de Lima y recordó que marcar cédulas es un delito electoral pasible de sanción penal, pero no aclaró a qué partido político pertenecían los observadores detenidos.

    “Esa incidencia ya está reportada, ya se ha tomado las medidas del caso a través del fiscal de prevención del delito. Han sido dos personeros que ya han sido detenidos, el número de cédulas inhabilitadas son 90”, dijo Burneo en una conferencia de prensa en la que se informó del avance de la jornada electoral.

    Agregó que 50 de las cédulas fueron inmediatamente repuestas con material de contingencia.

    Medios locales informaron que estas cédulas estaban marcadas a favor del partido de la derechista Keiko Fujimori, Fuerza Popular.

    Por otro lado, el Ministerio Público informó de otra incidencia en otro punto de la capital, en el centro de votación Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje de La Molina, en el este de Lima, donde también se hallaron cédulas marcadas.

    Tras el reporte, la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Este levantó un acta para dejar constancia de lo ocurrido y procedió al lacrado del material observado.

    Detienen en Perú a dos delegados de un partido por marcar 90 cédulas
    Un integrante de las Fuerzas Militares de Perú ayuda a una mujer en un punto de votación este domingo, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Cusco (Perú). EFE

    Detalló que la diligencia se realizó en presencia de efectivos de la Policía Nacional, integrantes de las Fuerzas Armadas, representantes de la ONPE, del JNE y miembros de mesa.

    Asimismo, la ONPE reemplazó el material electoral involucrado conforme a los protocolos establecidos para estos casos y los representantes del Ministerio Público indicaron que estos hechos se pusieron en conocimiento de forma inmediata a la Fiscalía Penal de Turno.

    En esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales se enfrentan Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000); y el izquierdista Roberto Sánchez, escudero y representante del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

    EFE

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