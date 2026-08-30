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    Detienen en Perú a presunto cabecilla de la banda criminal Tren de Aragua en Chile

    EFE
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    Detienen en Perú a presunto cabecilla de la banda criminal Tren de Aragua en Chile
    al venezolano Ibelmery Adon Colina Maldonado (c), custodiado por agentes de la Policía Nacional en Lima, tras haber sido detenido como presunto cabecilla de la banda criminal Tren de Aragua en Chile. EFE/ Ministerio del Interior de Perú

    La Policía Nacional de Perú detuvo a un presunto cabecilla en Chile de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua que se encuentra requerido por la Justicia chilena por presuntamente integrar una red de secuestros y extorsiones.

    El detenido, de nacionalidad venezolana, contaba con una orden de detención vigente y fue identificado bajo el nombre de Ibelmery Adon Colina Maldonado, más conocido en el mundo criminal bajo el apodo de R15.

    La captura se realizó en el distrito de San Martín de Porres, situado en el norte de Lima, con la colaboración de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de Chile y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

    De acuerdo con la información policial, R15 estaría vinculado al secuestro de un ciudadano venezolano ocurrido el 14 de mayo de 2026, en la comuna chilena de Estación Central, quien fue liberado al día siguiente tras las acciones de negociación desarrolladas por la BIPE Antisecuestros de ese país.

    El comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola, explicó a periodistas que R15 había ingresado de manera irregular a Perú, por lo que será expulsado y entregado a Chile a través de la frontera con el vecino país.

    Arriola detalló que el criminal detenido ya había tenido un paso previo por Perú en 2018 y, si bien presenta antecedentes, se está dando prioridad a la requisitoria de Chile por la gravedad de los delitos que allí se le imputan.

    El ministro del Interior, César Astudillo, indicó que es común que los cabecillas criminales manejen sus actividades ilícitas desde países distintos a donde tienen su ámbito de influencia, como ocurrió esta misma semana con la detención en Colombia de otro presunto cabecilla del Tren de Aragua que operaba en Perú.

    EFE

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