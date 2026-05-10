Día Internacional de la Madre: cuál es el origen de esta celebración

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Aunque hoy es una de las celebraciones más populares del mundo, el Día de la Madre tiene raíces que se remontan a las civilizaciones antiguas y evolucionó hasta convertirse en una fecha oficial en Estados Unidos en 1914.

El Día Internacional de la Madre se celebra en gran parte del mundo como una jornada dedicada a reconocer y honrar la labor de las madres. Aunque actualmente suele asociarse con reuniones familiares, flores y regalos, sus orígenes se remontan a miles de años atrás.

Contrario a lo que muchos creen, la tradición no nació en la época contemporánea. En las civilizaciones antiguas ya existían celebraciones dedicadas a la maternidad y a las figuras maternas.

En la Antigua Grecia, por ejemplo, se rendía culto a Rea, considerada la madre de los dioses del Olimpo, entre ellos Zeus, Poseidón y Hades, detalla un artículo publicado por National Geographic.

Cada primavera, los griegos organizaban festivales en su honor. En la antigua Roma también se realizaban rituales para homenajear a Cibeles, mientras que en Egipto se veneraba a Isis.

Con el paso del tiempo, el cristianismo trasladó ese simbolismo hacia la figura de la Virgen María. En muchos países de tradición católica, el homenaje a las madres comenzó a vincularse con el 8 de diciembre, fecha de la Inmaculada Concepción, tradición que todavía se mantiene en países como Panamá.

El origen moderno del Día de la Madre

La celebración moderna del Día de la Madre surgió en Estados Unidos después de la Guerra Civil. En 1868, la activista Ann Reeves Jarvis organizó reuniones de madres para promover la reconciliación y mejorar las condiciones de salud pública.

Años después, la escritora y activista Julia Ward Howe impulsó un movimiento pacifista liderado por mujeres y publicó la llamada “Proclama del Día de las Madres”.

Más que una celebración comercial o familiar, el texto nació como una invitación a las mujeres y madres del mundo a unirse contra la guerra y promover la paz.

La Proclama del Día de las Madres fue un llamado pacifista escrito en 1870 por Julia Ward Howe, en el contexto posterior a la Guerra Civil Estadounidense.

Uno de sus fragmentos más conocidos dice lo siguiente: “Nosotras, mujeres de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro país como para permitir que nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos”.

Lo que ocurrió en 1914

Tras la muerte de Ann Reeves Jarvis en 1905, su hija, Anna Jarvis, comenzó una campaña para establecer una fecha oficial en homenaje a las madres.

En 1908 organizó una ceremonia conmemorativa y, años más tarde, logró que el entonces presidente Woodrow Wilson proclamara oficialmente el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre en 1914.

En la actualidad, el Día de las Madres se celebra en más de 40 países de todo el mundo, aunque en diferentes fechas. Foto/Pixabay

Con el tiempo, la celebración se expandió a numerosos países de América y Europa, aunque cada nación adoptó fechas distintas. En países como Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Brasil se celebra el segundo domingo de mayo, mientras que en Panamá la festividad se mantiene el 8 de diciembre.

En la actualidad, el Día de la Madre se ha convertido en una de las fechas más importantes para las familias y también para sectores como restaurantes, floristerías y comercios, que cada año organizan promociones y actividades especiales alrededor de la celebración.