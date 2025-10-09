Día Mundial de la Salud Mental 2025: proteger la mente en tiempos de crisis

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cada 10 de octubre, el mundo conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH), con el propósito de crear conciencia, reducir el estigma y promover el acceso a servicios de salud mental de calidad.

En 2025, el lema global se centra en “Salud mental y apoyo psicosocial en la respuesta a emergencias”, destacando la necesidad de proteger el bienestar emocional en contextos de crisis, conflictos e inestabilidad global.

De acuerdo con la OMS, una de cada cuatro personas en el mundo padecerá algún trastorno mental a lo largo de su vida, siendo la ansiedad y la depresión los más comunes, con un aumento significativo tras la pandemia de la covid-19.

Hablar de salud mental sin miedo

La doctora Denise Cotes, psiquiatra del cuerpo médico de Hospiten Paitilla, explicó que, aunque aún existen patrones sociales que desincentivan hablar del tema, cada vez más personas buscan ayuda profesional sin temor al estigma.

“Lo más frecuente son los trastornos del sueño, que muchas personas atribuyen a preocupaciones y estrés. Pueden presentarse como dificultad para conciliar el sueño o despertares a mitad de la noche”, señaló la especialista.

“El sueño es el termómetro del psiquiatra y, más que tratar el síntoma, busco que el paciente identifique qué ocurre durante el día que lo mantiene despierto por la noche. Tras una mala noche, el cansancio genera irritabilidad y otros trastornos, y se instala un círculo vicioso”, añadió.

Cotes recomienda mantener una buena higiene del sueño, procurando dormir ocho horas continuas —aunque algunas personas descansan bien con seis—, como una de las medidas básicas de autocuidado emocional.

La infancia y la adolescencia: etapas críticas para la salud mental

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) subraya que la infancia y la adolescencia son períodos decisivos para el desarrollo del cerebro y el bienestar emocional. Las experiencias vividas en los primeros años moldean el futuro emocional, social y cognitivo de una persona.

[Lea también: Salud mental de los niños en Panamá: un silencio que merece ser escuchado]

La calidad del entorno en que crecen los niños y adolescentes es clave. Factores como la violencia, el acoso escolar, la discriminación, los conflictos o la pobreza aumentan el riesgo de desarrollar trastornos mentales. Cuantos más factores de riesgo existan, mayor será el impacto en la salud mental, advierte la OMS.

Uno de cada siete adolescentes entre 10 y 19 años padece alguna condición mental, y el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, según datos de la OPS.

“El suicidio representa la crisis más grave de la salud mental. Un 80% está relacionado con el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias”, alertó la doctora Cotes.

“El entorno del paciente debe estar atento a señales de riesgo. Por lo general, la persona muestra indicios o incluso se despide, de alguna forma, de sus seres queridos. La desesperanza es el síntoma más asociado al riesgo suicida”.

Déficit de atención y servicios especializados

El Atlas de Salud Mental 2024 revela que menos de la mitad de los niños y adolescentes con trastornos graves reciben tratamiento adecuado. En países de ingresos medios y bajos, la escasez de profesionales especializados agrava la brecha de atención, que supera el 50%.

La OMS insiste en que todos los jóvenes deben tener acceso a servicios de salud mental dentro de sus comunidades, en entornos seguros y accesibles, más allá de los hospitales psiquiátricos tradicionales.

Invertir en salud mental desde la infancia

La promoción y prevención de la salud mental deben comenzar en las primeras etapas de la vida. La OMS y UNICEF recomiendan reforzar las habilidades para la vida, la educación emocional y el apoyo psicosocial en escuelas y comunidades.

Padres, docentes y cuidadores desempeñan un papel esencial en el desarrollo de la resiliencia y la capacidad de los niños para manejar la adversidad, reduciendo comportamientos de riesgo y fomentando el bienestar integral.

Una campaña por el bienestar de todos

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el Ministerio de Salud (Minsa) invita a la población a vestirse de amarillo este 10 de octubre, subir una foto a sus redes sociales y etiquetar al Minsa, para sumarse a la iniciativa “Por el bienestar de todos”.

En los próximos días, este medio publicará nuevas entregas con especialistas en salud mental, quienes abordarán los principales desafíos, avances y estrategias de atención en Panamá y la región.