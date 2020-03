Diario español ‘El País’ lanza su suscripción digital

CAMBIO TRAS CUATRO DÉCADAS

El diario español El País informó este 29 de febrero que implantará un modelo de suscripción digital, con el objetivo de “hacer sostenible para el futuro un periodismo profesional”.

De acuerdo con un escrito publicado en el rotativo español, El País afrontará “uno de los cambios más importantes en sus casi 44 años de vida”.

El diario recordó que con esta decisión sigue los pasos de The New York Times, The Washington Post, Financial Times, Le Monde, The Guardian, The Wall Street Journal y Corriere della Sera, que ya iniciaron ese camino en la forma de vender sus ediciones.

“Gracias a esta nueva fuente de ingresos, muchos de ellos han aumentado sus plantillas, reforzado su red de corresponsales, invertido en investigación, en vídeo, en innovación”, recordó el rotativo.

Lea aquí el artículo completo sobre el nuevo modelo de suscripción de El País.

Con este cambio de modelo de suscripción, los lectores de El País podrán abonarse a la edición digital del diario por 10 euros al mes (11.02 dólares).

El precio del primer mes será de un euro, sin compromiso de permanencia para el lector.

Dentro de los diferentes modelos de suscripción digital que existen, El País apostará por el denominado poroso, que se implantará globalmente: “los lectores podrán acceder a 10 artículos al mes de manera gratuita y un contador les irá señalando en qué momento están antes de llegar al límite y pedirles que se suscriban para continuar leyendo”. En paralelo, para algunos artículos seguirá siendo necesario registrarse, de manera gratuita.