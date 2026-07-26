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    CONFLICTO

    Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de prácticas nazis y de tratar de ‘apropiarse de todo el país’

    EFE
    Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de prácticas nazis y de tratar de ‘apropiarse de todo el país’
    Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. EFE

    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, comparó este domingo al Gobierno de Estados Unidos con los nazis y lo acusó de aplicar una “política genocida” contra la isla que busca “apropiarse de todo el país”.

    Díaz-Canel hizo estas declaraciones en Pinar del Río (oeste), en el acto político del 73 aniversario del frustrado asalto al Cuartel Moncada, la primera acción de los revolucionarios que acabaron tomando el poder en 1959, una fecha marcada en esta ocasión por la presión máxima de Washington sobre la isla.

    “Antes fueron Gaza, Líbano e Irán. Hoy es Cuba. Mañana puede ser cualquier otra nación”, aseguró Díaz-Canel, quien advirtió que su país “no es la primera ni será la última víctima” de las políticas de Estados Unidos.

    A su juicio, “los funcionarios del Departamento de Estado, expertos en redactar sanciones, hacer listas e inventar pretextos, son una versión moderna de los redactores de edictos y bandos militares que tanto se hicieron temer y odiar en los oscuros tiempos medievales o en las ocupaciones nazis en la II Guerra Mundial”.

    La presión contra Cuba, prosiguió, es “un genocidio fríamente calculado por el Gobierno de Estados Unidos” dentro de una campaña de “máxima asfixia” contra la isla en la que se combinan el bloqueo petrolero vigente desde enero y varias oleadas de sanciones, incluidas las secundarias.

    Las últimas sanciones “rompen el récord de la infamia”, dijo el presidente, porque se dirigen contra las misiones médicas cubanas en el exterior, que La Habana tilda de solidaridad internacional pero Washington califica de esclavitud moderna.

    “Es ilegal y es criminal martirizar a un pueblo solo para provocar que se rebele contra su Gobierno”, añadió.

    Al acto, bajo el lema “Mi Moncada es la patria”, acudieron altos cargos del Gobierno y del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), pero no el expresidente Raúl Castro, referente político del país, ni su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, persona de contacto oficiosa con Washington.

    Su discurso mantuvo un tono crítico y combativo con Estados Unidos y en ningún momento Díaz-Canel mostró su disposición a un diálogo entre iguales −como repitió en meses previos− ni se refirió a posibles contactos entre ambos países.

    EFE

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