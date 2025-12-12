Difunden nuevas fotos de Epstein que muestran a Trump, Clinton y el expríncipe Andrés

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Felipe Llambías - BBC News Mundo

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos difundieron este viernes 19 fotografías más del patrimonio del difunto magnate financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Bill Gates y el expríncipe Andrés se encuentran entre las personas fotografiadas.

No hay indicios de que estas imágenes impliquen alguna irregularidad, y muchos de los que aparecen en ellas han negado cualquier delito en relación con Epstein.

Además, no todas las fotos publicadas este viernes son nuevas y no son los archivos de Epstein que el Departamento de Justicia de EE.UU. debe publicar antes del 19 de diciembre.

Trump fue amigo de Epstein durante años, pero el presidente ha afirmado que se distanciaron aproximadamente en 2004, años antes de que el financiero fuera arrestado por primera vez.

Trump ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad en relación con Epstein.

El legislador demócrata Robert García afirmó que el comité está analizando “más de 95.000 fotos” recibidas por los herederos de Epstein y que se harán públicas “en los próximos días y semanas”.

“Algunas de las otras fotos que no publicamos hoy son increíblemente perturbadoras”, agregó.

Tras la difusión, los republicanos y la Casa Blanca acusaron a los demócratas de seleccionar fotos cuidadosamente para crear una narrativa falsa sobre Trump.

“El engaño demócrata contra el presidente Trump ha sido desacreditado repetidamente y la administración Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein que los demócratas jamás han hecho al pedir repetidamente transparencia, publicar miles de páginas de documentos y solicitar más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein”, dijo la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson.

Las imágenes de Donald Trump

Donald Trump junto a una mujer rubia con el rostro tapado de forma digital. / Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU.

El presidente de EE.UU. aparece en tres de las 19 fotos publicadas, y otra foto muestra una imagen ilustrada de Trump en sobres rojos con un cartel que dice “Condón Trump”.

Las fotos del ahora mandatario incluyen una en la que aparece flanqueado por varias mujeres cuyos rostros han sido tapados.

Sobres rojos con el rostro de Trump y un cartel que dice "Condón Trump US$4,50" / Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Trump y Epstein miran a una mujer rubia. / Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Otra foto es de él junto a Epstein hablando con la modelo Ingrid Seynhaeve en una fiesta de Victoria’s Secret en Nueva York en 1997. Esta imagen ha estado disponible públicamente durante años.

Una tercera foto de Trump lo muestra junto a una mujer cuyo rostro también ha sido tapado.

Epstein estuvo asociado con muchas figuras conocidas, y el mero hecho de aparecer en archivos relacionados con el financiero caído en desgracia no indica que ninguna de las partes mencionadas haya cometido algún delito.

Además de Trump, en las fotos aparecen el expresidente de EE.UU. Bill Clinton, el expríncipe Andrés, el exasesor de Trump Steve Bannon, el actor y cineasta Woody Allen, el economista Larry Summers, el abogado Alan Dershowitz, el empresario británico Richard Branson y el empresario Bill Gates.

Epstein no aparece en todas las imágenes.

A su vez, las fotografías no están acompañadas de mucho contexto, lo que dificulta la interpretación de algunas de ellas.

La cercanía de Steve Bannon

Steve Bannon de un lado de una mesa y Jeffrey Epstein del otro lado, conversando. / Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Varias fotos del exasesor de Trump Steve Bannon aparecen entre las imágenes difundidas.

Bannon fue uno de los asesores más cercanos de Trump en el período previo a las elecciones de 2016 y en los primeros días de su primer gobierno. Renunció a la Casa Blanca en agosto de 2017.

En noviembre, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó más de 20.000 páginas de documentos del patrimonio de Epstein.

Entre esos archivos se encontraban mensajes intercambiados entre Epstein y Bannon en 2018, en los que Bannon afirmaba que los manifestantes habían hecho demorar su discurso en la Oxford Union y que no creía poder llegar a su vuelo.

Epstein respondió: “Aquí va. Hay un vuelo de Gulf Air que sale a las 9:50 con escala en Baréin”. Bannon respondió: “Eres un asistente increíble”.

La publicación de los archivos en noviembre incluía una conversación de mensajes de texto en la que el nombre de Bannon está omitido. La BBC pudo establecer su identidad cotejando las fechas, los eventos y los lugares mencionados.

En ese momento, Bannon, quien no está acusado de ningún delito, no respondió a la solicitud de comentarios de la BBC.

Bill Clinton con Epstein y Ghislaine Maxwell

Bill Clinton junto a Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein. Otras dos personas están a la izquierda de la imagen. / Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Una foto incluida en el comunicado muestra a Jeffrey Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell, junto a Clinton y otras dos personas que la BBC aún no ha identificado.

Parece haber sido firmada por el expresidente estadounidense.

Un portavoz de Clinton reconoció previamente que realizó cuatro viajes con su personal en el avión privado de Epstein entre 2002 y 2003.

Medios de comunicación estadounidenses han informado, citando registros de vuelo, que Clinton viajó en el avión de Epstein hasta 26 veces.

Clinton ha negado cualquier irregularidad relacionada con Epstein. En 2019, un portavoz afirmó que el expresidente no sabía “nada de los terribles crímenes de los que Jeffrey Epstein se declaró culpable en Florida” ni de los que se le imputaron en Nueva York.

Entre las imágenes publicadas se encuentra lo que parecía ser una foto recortada de Andrew Mountbatten-Windsor (el expríncipe Andrés) junto a Bill Gates.

Una versión más completa de la foto, disponible en la agencia Getty Images, muestra al rey Carlos, entonces príncipe de Gales, a la derecha.

El pie de foto de Getty Images indica que la foto fue tomada durante una cumbre de jefes de gobierno de la Commonwealth celebrada en Londres en abril de 2018.

Bill Gates, el expríncipe Andrés y el ahora rey Carlos III / Getty Images

Woody Allen y Steve Bannon, parados, conversando. / Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Otras imágenes publicadas este viernes no muestran a ninguna persona.

En una de ellas se ven varios juguetes sexuales apilados sobre una alfombra. La foto está tomada en primer plano y no se aprecia el contexto de la habitación.

Otra es una imagen en primer plano de una etiqueta pegada a otro juguete sexual.

Una tercera muestra la mano de una persona con un guante de goma negro delante de lo que parecen ser varios cojines.

De nuevo, la imagen está tomada en primer plano y no es posible ver el resto de la persona ni la habitación.

Las fotos subrayan los vínculos de Epstein con los ricos y poderosos

Por Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC para Norteamérica

Los demócratas del Congreso acaban de echar más leña al fuego latente de la historia de Jeffrey Epstein.

Las circunstancias detrás de las 19 fotografías recién publicadas no están claras. Al menos una, de Andrew Mountbatten-Windsor, no es más que una imagen recortada de una agencia de noticias.

Pero las imágenes de Trump —sonriendo rodeado de un grupo de jóvenes con adornos hawaianos, conversando sobre el hombro de Epstein y sentado junto a una mujer rubia censurada— nos recuerdan una vez más que el presidente y Epstein formaron parte del mismo círculo social.

Otras fotos —del asesor de Trump Steve Bannon, del expresidente Bill Clinton y del director Woody Allen, entre otros— también subrayan, una vez más, los vínculos de Epstein con los ricos y poderosos.

Cuando los demócratas publicaron una selección de correos electrónicos de Epstein que mencionaban a Trump el mes pasado, los republicanos del Congreso respondieron publicando un conjunto completo de documentos con más de 23.000 páginas.

Según el congresista demócrata Robert García, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha recibido aproximadamente 95.000 fotos nuevas.

Si los republicanos siguen una estrategia similar tras las revelaciones de este viernes, podría haber abundante material para que periodistas y otras partes interesadas lo examinen.

Mientras tanto, se acerca la fecha límite del 19 de diciembre, impuesta por el Congreso, para que el Departamento de Justicia publique todos los archivos de Epstein que posea.

