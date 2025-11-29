Dimite el asesor más cercano de Zelensky en medio de un escándalo de corrupción en Ucrania

Paul Kirby - Editor para Europa de BBC News; Jaroslav Lukiv - BBC News

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció este viernes la dimisión de su jefe de gabinete, Andriy Yermak, después de que autoridades anticorrupción allanaran su domicilio.

Yermak, una destacada figura con gran influencia política y el asesor más cercano de Zelensky durante la guerra con Rusia, ha estado bajo una presión cada vez mayo por un escándalo de corrupción en el país, pese a no estar acusado de ninguna irregularidad.

Zelensky lo había puesto recientemente a cargo de negociaciones cruciales, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, lideraba un nuevo esfuerzo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

En un duro discurso a la nación frente a su despacho presidencial, Zelensky hizo un llamamiento a la unidad.

“Nos arriesgamos a perderlo todo: a nosotros mismos, a Ucrania, nuestro futuro”, advirtió.

El escándalo de corrupción ha sacudido a Ucrania durante semanas, debilitando la posición de Zelensky y poniendo en peligro la posición del país en la negociación con Estados Unidos en un momento especialmente delicado.

Ucrania, con el respaldo de sus aliados europeos, ha buscado modificar los términos de un borrador de plan de paz liderado por Estados Unidos, considerado inicialmente muy favorable a Rusia.

Manifestantes exigen la dimisión del jefe de la Oficina Presidencial, Andriy Yermak, el pasado día 22 en Kyiv. / Getty Images

Qué ocurrió

En la madrugada del viernes, las dos agencias anticorrupción ucranianas allanaron el apartamento de Yermak en la sede del gobierno en Kyiv, y el jefe de gabinete declaró en redes sociales: “Por mi parte, existe plena cooperación”.

“Agradezco a Andriy que la postura de Ucrania en la vía negociadora siempre se haya presentado como es debido: siempre fue una postura patriótica”, afirmó el presidente ucraniano durante su discurso por video desde la capital.

Zelensky anunció que iniciará consultas el sábado sobre quién reemplazará a Yermak como su principal asesor.

Planteó que “cuando en una guerra toda la atención se centra en la diplomacia y la defensa, se requiere fuerza interior”.

“Rusia quiere que Ucrania cometa errores; no habrá errores por nuestra parte. Nuestro trabajo continúa, nuestra lucha continúa. No tenemos derecho a... retirarnos, a pelearnos (entre nosotros)”, alegó.

Un momento delicado

La salida de Yermak del círculo de poder de Ucrania supone un duro golpe para Zelensky, cuando el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, tiene previsto llegar a Kyiv a finales de esta semana para abordar el borrador de plan de paz de Trump.

Autoridades estadounidenses viajarán a Moscú la próxima semana y el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró este viernes que respaldaba la oferta húngara de organizar una cumbre entre él y Trump en Budapest.

Putin ha seguido promoviendo las exigencias maximalistas de Rusia para poner fin a la guerra: el jueves afirmó que las fuerzas rusas tenían la iniciativa en el campo de batalla y que los combates solo terminarían cuando las tropas ucranianas se retiren de toda la región oriental del Donbás, incluidas varias ciudades estratégicamente importantes bajo control ucraniano.

“Si no se retiran, lo lograremos por la fuerza de las armas”, declaró Putin.

Horas antes del allanamiento en su domicilio, Yermak continuó explicando la postura de su gobierno ante la presión estadounidense para realizar concesiones territoriales a Rusia, que emprendió una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

“Mientras Zelensky sea presidente, nadie debe contar con que cedamos territorio. Él no cederá territorio”, declaró Yermak al sitio web The Atlantic.

Esta semana, Yermak se reunió en Ginebra con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio / AFP via Getty Images

Yermak, de 54 años, admitió durante su entrevista que estaba sometido a una enorme presión para dimitir, y añadió que “el caso es bastante controvertido y debe realizarse una investigación objetiva e independiente sin influencia política”.

La oficina anticorrupción de Ucrania y la fiscalía especializada en anticorrupción no explicaron por qué registraron su apartamento.

El escándalo

En las últimas semanas, un grupo de investigadores ha vinculado a varias figuras de alto perfil con un presunto escándalo de malversación de fondos por valor de US$100 millones en el sector energético.

Afirmaron haber descubierto un extenso plan para aceptar sobornos e influir en empresas públicas, incluida la compañía estatal de energía nuclear Enerhoatom.

Funcionarios rusos involucrados en el borrador del plan de paz de Trump han llamado la atención sobre las acusaciones de corrupción, lo que ha alarmado a los aliados de Kyiv en la Unión Europea.

Ucrania es candidata a unirse a la UE y un informe de principios de este mes puso de manifiesto las dudas sobre su “compromiso con su agenda anticorrupción”.

A principios de este año, Zelensky intentó limitar las competencias de las dos agencias anticorrupción, pero se vio obligado a dar marcha atrás casi de inmediato tras las protestas generalizadas y las objeciones de sus aliados occidentales.

Zelensky ya despidió a la ministra de Energía, Svitlana Grynchuk, y al ministro de Justicia, Herman Halushchenko, y varios sospechosos han sido detenidos.

El creciente escándalo de corrupción ha indignado a la opinión pública por las acusaciones de desvío de fondos de proyectos de infraestructura vitales para la protección del suministro eléctrico ucraniano.

Con el inicio del invierno, los ataques rusos han dañado gravemente la infraestructura energética de Ucrania, donde muchos ciudadanos están recibiendo solo unas pocas horas de electricidad al día.

Uno de los antiguos socios comerciales del presidente, Timur Mindich, abandonó el país tras las acusaciones de corrupción.

Mindich era copropietario del estudio de televisión Kvartal 95, donde despegó la carrera actoral de Zelensky antes de ser elegido presidente.

En las últimas semanas, la popularidad de Andriy Yermak cayó en picada y diputados de todos los partidos, incluido el suyo pidieron su destitución, al principio por considerar que tenía demasiado poder para ser un funcionario no electo, y más recientemente por el creciente escándalo de corrupción.

Encuestas recientes sugerían que el 70% del público deseaba su dimisión.

El escándalo de corrupción y la dimisión de Yermak dejan a Ucrania en una posición delicada en las negociaciones en curso. / Getty Images

Zelensky y su ahora exjefe de gabinete entablaron amistad hace unos 14 años, cuando el futuro presidente era un alto ejecutivo de medios de comunicación y Yermak trabajaba para él como abogado. Yermak fue nombrado jefe de gabinete un año después de que Zelensky fuera elegido presidente en 2019.

En la primera noche de la invasión rusa, aparecieron junto con otras autoridades transmitiendo un desafiante mensaje en video frente a la oficina presidencial en la calle Bankova de Kyiv, en el que prometían quedarse y luchar.

“Estamos todos aquí”, dijo Zelensky a los ucranianos.

“Nuestros soldados están aquí, los ciudadanos están aquí y todos estamos aquí. Defendemos nuestra independencia, y así seguirá siendo”, sentenció.

