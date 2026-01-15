Dinamarca y Groenlandia apuestan por un diálogo con Estados Unidos mientras refuerzan defensa de la isla

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia resaltaron este jueves la importancia del inicio de un diálogo directo con Estados Unidos sobre el interés por ese territorio autónomo danés, mientras varios países europeos se unieron a la iniciativa para reforzar la defensa de la isla.

La reunión entre las tres partes celebrada la víspera en Washington terminó con un acuerdo para crear un grupo de alto nivel para “abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, al mismo tiempo que respetar las líneas rojas” de Dinamarca, según explicó el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

“La reunión transcurrió en un tono serio y constructivo. Ahora el diálogo está en marcha y se ha consensuado crear un grupo de trabajo que se ocupe de los desacuerdos que hay entre las partes. Es un paso importante”, destacó este jueves en la red social Facebook el presidente groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

Nielsen defendió una colaboración pacífica y basada en el diálogo con Estados Unidos, que presupone “respeto por nuestro contexto constitucional, el derecho internacional y nuestro derecho a nuestro propio país”.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, saludó también la iniciativa, pero sin olvidar que “sigue habiendo un desacuerdo fundamental, porque la ambición estadounidense de hacerse con Groenlandia permanece intacta”.

“Es obviamente grave y, por eso, continuamos con nuestra tarea de impedir que ese escenario se haga realidad”, explicó en un comunicado Frederiksen.

Más países europeos se suman a la defensa de Groenlandia

El Ministerio de Defensa danés había anunciado la víspera un aumento inmediato de la presencia militar danesa y de aliados europeos en Groenlandia, siguiendo la línea iniciada el año pasado de reforzar la defensa en el Ártico.

A esa iniciativa se unieron ya la víspera Suecia, Noruega, Francia y Alemania, y hoy confirmaron el envío de varios oficiales Reino Unido, Finlandia y Países Bajos.

Tanto el Gobierno danés como el groenlandés han evitado especular sobre una posible operación militar en la isla de Estados Unidos, que ya tiene una base al norte con unos 150 soldados, y han hablado de que las maniobras −llamadas Operación Resistencia Ártica− son una respuesta al aumento de tensiones en el Ártico.

“Debemos esperar ver más barcos militares en Groenlandia haciendo maniobras. Queremos resaltar que esto está únicamente relacionado con esas maniobras y no con otra cosa”, ha dicho el vicepresidente groenlandés, Múte B. Egede.

Frederiksen agradeció este jueves “que una serie de países aliados contribuyan estos días a las maniobras conjuntas en y alrededor de Groenlandia” y ha destacado que la defensa y la protección de la isla “son un asunto común para toda la OTAN”.

España estudia una posible participación

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, señaló también este jueves a su llegada al Congreso, la Cámara Baja del parlamentarismo español, que no descarta participar en la misión militar europea en el Ártico.

“Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción, por ejemplo, pero vamos viendo a lo largo del día de hoy. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos”, señaló Robles.

Robles no cree que una posible anexión de Groenlandia por Estados Unidos pudiera suponer el fin de la OTAN, aunque este hecho sería algo “inaceptable”.

“Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y, sobre todo, es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman”, recalcó.

Visita de congresistas y senadores estadounidenses a Dinamarca

Una decena de senadores y congresistas de Estados Unidos se reunirá mañana en Copenhague con miembros de los comités de Asuntos Exteriores de los parlamentos danés y groenlandés.

La reunión, de carácter informativo, es una iniciativa de una de las dos diputadas groenlandesas en el Parlamento danés, la socialista Aaja Chemnitz, que busca que los parlamentarios estadounidenses conozcan de primera mano la realidad de Groenlandia y del reino danés.

Según la televisión pública danesa DR, en la delegación figuran dos republicanos y ocho demócratas.

Está previsto que haya una comparecencia conjunta al término de la reunión, que se celebrará en la sede del Parlamento danés.