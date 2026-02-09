Panamá, 09 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    RÉGIMEN

    Diosdado Cabello dice que Guanipa fue detenido por violar condiciones de excarcelación en Venezuela

    EFE
    Diosdado Cabello dice que Guanipa fue detenido por violar condiciones de excarcelación en Venezuela
    Fotografía de archivo del ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. EFE/ Miguel Gutiérrez

    El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que la violación de “las condiciones” de la liberación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa motivó su nueva detención, horas después de ser excarcelado tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

    El también ministro de Interior y Justicia dijo que el Gobierno encargado había liberado a 897 personas desde diciembre, pero ahora son 896 porque “una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada”.

    “Algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país”, criticó Cabello.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más
    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • De Zerbi endurece su discurso y justifica la salida de Murillo por falta de compromiso. Leer más
    • Minseg paga $9.5 millones en primas de antigüedad a exfuncionarios de seguridad. Leer más
    • El 18 de febrero empieza el censo socioeconómico en la ruta del tren Panamá-Paso Canoas. Leer más
    • El Marsella se despide de Michael Amir Murillo hablando ‘panameño’. Leer más