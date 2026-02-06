Diosdado Cabello reaparece vía telefónica y lanza mensaje contra los ‘personalismos’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, volvió a exigir este viernes unidad en las filas del chavismo y aseguró que “no hay espacio” para “personalismos” ni “grupitos” ante la situación que enfrenta el país, tras un mes de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

“Les exijo, estos son los momentos donde debe prevalecer la unidad, la disciplina revolucionaria”, dijo Cabello en un contacto telefónico durante un evento de la secretaría de asuntos parlamentarios de la agrupación política.

En sus palabras, transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también ministro de Interior y Justicia recalcó que el PSUV es “un partido organizado” y que el Gran Polo Patriótico, la coalición de fuerzas políticas chavistas, es un movimiento “disciplinado”.

En este sentido, señaló que “no hay espacio” para “los personalismos, los grupitos”, ante la situación que enfrenta el país, que desde el pasado 5 de enero es dirigido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Requiere el país máxima unidad”, insistió.

#ContactoTelefónico📱| Secretario General del PSUV Diosdado Cabello resaltó la importancia de continuar los esfuerzos para impulsar la unidad nacional en todo el pueblo venezolano.#LaSayonaEngendroDelMal pic.twitter.com/WfPVRlhcbY — Maryori Molina (@MaryoriMolina_) February 6, 2026

Desde que asumió las funciones del Ejecutivo, la mandataria encargada ha impulsado una serie de políticas y reformas, incluyendo un cambio en la ley de hidrocarburos para abrir el sector a la inversión extranjera, así como la propuesta de ley de amnistía, en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos.

Como parte de la consulta pública de esta legislación, el presidente del Parlamento venezolano y hermano de la mandataria encargada, el chavista Jorge Rodríguez, pidió este viernes escuchar a los familiares de los presos políticos y señaló que la legislación no solo contempla liberaciones sino reparaciones para las víctimas.

La presidenta Rodríguez también retomó las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que ya envió la semana pasada a la embajadora Laura Dogu como encargada de negocios para Caracas.

Desde la captura de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, el chavismo ha marchado diariamente para exigir su liberación y retorno a Venezuela, en manifestaciones donde el liderazgo chavista ha insistido en pedir unidad entre sus seguidores.