Diputados denuncian ‘presión’ por parte del gobierno de Bukele

CRISIS

En un hecho “sin precedentes”, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se tomó el fin de semana la Asamblea Legislativa de este país centroamericano. Para ello, empleó al Ejército, a la Policía y a las fuerzas antimotines.

Esto se dio en medio de la tensión surgida entre el Ejecutivo y el Legislativo, debido a la no aprobación −por parte de los diputados− de un préstamo de 109 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinados a financiar la tercera parte de un plan de seguridad contra las pandillas.

El domingo, en un sorprendente despliegue de efectivos militares y policiales y con una multitud de partidarios, el presidente Bukele llegó a la sede del Legislativo; se sentó en la silla del presidente del Congreso y se puso a orar con las manos en el rostro. Después, expresó que “Dios le pidió paciencia”.

Este despliegue fue calificado de “impensable” por parte de los diputados de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), del Partido de Concertación Nacional (PCN) y algunos de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), como Felissa Cristales y Milena Mayorga, que han mostrado su férreo apoyo a la solicitud de Bukele, según han reportado medios salvadoreños.

Desde el sábado, tanto ARENA como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) reiteraron su rechazo a lo que tildaron “presión” del gobierno de Bukele.

Como parte de la jornada del domingo, los militares tomaron el control total del recinto legislativo y desautorizaron a los responsables de la seguridad de la Asamblea, suceso lamentado por Reynaldo Cardoza, del PCN, encargado de la seguridad del Palacio Legislativo.

Según elsalvador.com, la diputada Cristales se retiró del lugar al ver cómo ingresaban decenas de soldados y policías.

“Ver que el Ejecutivo se está tomando la seguridad de la Asamblea es prestarse a un juego en el que no estoy de acuerdo. Como la salvadoreña libre que soy, me retiro. El Salvador es un país al cual su democracia le ha costado sangre. Ningún salvadoreño puede estar de acuerdo con esto. Con la democracia no se juega”, afirmó Cristales.

En tanto que su colega Mayorga, quien también ha mostrado simpatía y apoyo al presidente Bukele, dijo en su Twitter: “De buena voluntad estoy en la Asamblea, no necesitamos militares para legislar. Estoy sorprendida igual que ustedes, apoyé la convocatoria que es legal, constitucional el Consejo de Ministros, sin embargo no lo puedo negar, los militares nos han asustado”, expresó.

Al final, Bukele informaba que los diputados tenían una semana como plazo para aprobar el préstamo, el cual considera clave para el plan nacional de lucha contra las pandillas y epicentro del actual enfrentamiento entre ambos poderes.