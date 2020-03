Director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York dio positivo con coronavirus

Cuarentena

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, Rick Cotton, dio positivo con coronavirus confirmaron este lunes las autoridades estadounidenses.

Cotton es el responsable de las operaciones en los principales aeropuertos, terminales de buses, puentes y túneles y actualmente está en cuarentena en su casa.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó que Cotton estuvo en contacto con muchas personas que regresaban de países con el virus y que probablemente contrajo el covid-19 en el Aeropuerto Internacional Kennedy.

Al momento del reporte, se precisó que Cotton, de 70 años, estaba en su residencia, pero que no presentaba síntomas del coronavirus, reportó el diario The New York Times.

"Estoy en cuarentena en casa en este momento", fue lo que lo único que respondió el funcionario de acuerdo con el diario.

De igual forma se precisa que además de. Cotton, otros altos funcionarios de la Autoridad Portuaria que estuvieron en contacto con el director ejecutivo están siendo examinados para detectar si están contagiados con el coronavirus.