Disparos cerca de la Casa Blanca, el Servicio Secreto enfrentó a hombre armado

Escuchar audio noticia

El Servicio Secreto de Estados Unidos le disparó a un hombre que se encontraba armado cerca de la Casa Blanca, luego de la medianoche para amanecer domingo según informó la policía local de Washington D. C.

Los medios locales detallan que el enfrentamiento se generó cerca de la intersección de la calle 17 con la calle F NW. cuando el Servicio Secreto localizó el vehículo del hombre y cuando los agentes se acercaron, el individuo levantó un arma de fuego.

“Cuando los agentes se acercaron, el hombre levantó un arma de fuego y se produjo un enfrentamiento armado, durante el cual nuestro personal efectuó disparos”, informó el domingo el Servicio Secreto en un comunicado difundido por la red X por el portavoz Anthony Guglielmi, según reseñó Noticias Telemundo.

Secret Service Uniformed Division Chief Michael Buck provided an on-scene media briefing. Our preliminary statement is below. The @DCPoliceDept will lead the investigation, as they are the primary agency responsible for use-of-force incidents within the District of Columbia. pic.twitter.com/Aqv6djUzbV