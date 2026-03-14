Disturbios en Morón, Cuba: manifestantes atacan sede del Partido Comunista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al menos cinco personas han sido detenidas en las últimas horas en la localidad de Morón, en el centro de Cuba, tras los disturbios ocurridos durante una manifestación tras la cual ha sido atacada la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC). Además hay un herido que ha sido trasladado al Hospital Provincial General Docente Capitán Roberto Rodríguez.

El Ministerio del Interior cubano ha informado en redes sociales que la pasada medianoche un grupo de manifestantes recorrieron el centro de la localidad con reclamaciones relacionadas fundamentalmente con los cortes de suministro eléctrico y el acceso a alimentos.

“En un inicio transcurrió de manera pacífica y tras un intercambio con autoridades del territorio, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido, donde un grupo más reducido de personas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción”, ha indicado el Ministerio en un comunicado.

También hay daños en otros establecimientos, como una farmacia o un supermercado de Tiendas Caribe. Las autoridades competentes han puesto ya en marcha una investigación para esclarecer lo ocurrido en esta localidad de la provincia de Ciego de Ávila.

Medios afines a la oposición han confirmado movilizaciones en Morón. Los manifestantes marcharon por varias calles del municipio con cacerolazos hasta concentrarse frente a la comisaría de la policía y, posteriormente, ante la sede municipal del PCC que “saquearon por completo”.

Durante la marcha se corearon consignas como “¡Libertad!”, “¡Abajo la dictadura!”, “¡No tenemos miedo!”, “Patria y Vida” y críticas al presidente del país, Miguel Díaz-Canel, según el testimonio de uno de los presentes en declaraciones al portal Martí Noticias.

El congresista estadounidense Carlos A. Giménez, representante por el distrito 28 de Florida, ha publicado mensajes de apoyo al pueblo de Morón, con consignas como #SOSCuba y FREE CUBA NOW! junto a un vídeo de un incendio durante los disturbios.

🔴Manifestantes en Morón, Ciego de Ávila pic.twitter.com/njZsEDx0zp — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) March 14, 2026

“¡Todo nuestro respaldo para el pueblo de #Morón que está en las calles exigiendo sus derechos! ¡Basta ya de la dictadura que pisotea a los cubanos!”, ha añadido.

Medios como Martí Noticias han informado de hasta siete noches consecutivas de protestas en La Habana con cacerolas y quema de basura, a lo que las autoridades han respondido con el despliegue de efectivos del Ministerio del Interior y las “avispas negras”, fuerzas militares de élite del Ejército cubano.