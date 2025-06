Dolor por las bajas civiles pero poca compasión por los comandantes: cómo se viven en Irán los ataques aéreos de Israel

El gobierno de Irán sigue siendo profundamente impopular, y muchos ciudadanos han mostrado poca compasión por el asesinato de altos mandos militares, figuras consideradas ampliamente responsables de la brutal represión de las protestas pacíficas.

Sin embargo, los informes sobre víctimas civiles en los ataques israelíes que comenzaron en la madrugada del viernes y siguen activos han suscitado una reacción diferente.

Explosiones sacudieron zonas residenciales de Teherán y otras ciudades, y personas de todo el país reportaron ondas expansivas.

Israel insiste en que atacó instalaciones nucleares y militares, pero las imágenes de viviendas dañadas han generado temor e ira entre quienes se oponen a la guerra.

Medios estatales iraníes afirman que hubo 78 muertos solo en la capital y más de 300 heridos.

Estas personas en Irán, que se pusieron en contacto con el Servicio Persa de la BBC, expresaron sus sentimientos.

“Este incidente fue realmente horrible, especialmente para quienes vivimos muy cerca de las explosiones, y espero de verdad que la situación no empeore. Esto no debería haber sucedido; los civiles, en Teherán o en cualquier otra ciudad de Irán, no deberían haber resultado heridos”, declaró una persona.

“No estoy a favor de la República Islámica, pero este asunto tiene que ver con Irán, tiene que ver con nuestro país. Fíjense cómo nos atacan, destruyen nuestra infraestructura, matan a nuestra gente”, dijo otra.

También se culpa al gobierno de arrastrar a Irán a una guerra por su apoyo a grupos armados en Irak, Líbano y Gaza, así como por su programa nuclear en curso.

Muchos iraníes critican abiertamente a sus líderes por no proteger al país.

Señalan la hipocresía: las autoridades se apresuran a reprimir a las mujeres que se niegan a usar el hiyab obligatorio, pero cuando se trata de identificar y prevenir una amenaza militar importante, las mismas autoridades parecen impotentes, a pesar de toda su postura política.

Sin embargo, otros expresaron su desafío y declararon a la prensa internacional que se debería permitir que Irán desarrolle un programa nuclear civil.

Ahmed Razaghi, de 56 años, declaró a la agencia AFP que es “inaceptable” que Israel les “arrebate la capacidad nuclear”.

“Muchos científicos han trabajado duro para lograrlo, lo logramos nosotros mismos, y ahora quieren arrebatárnoslo. Eso significa que intentan imponernos su voluntad. Es completamente inaceptable”, agregó.

El jubilado Ahmad Moadi exigió una represalia militar.

“¿Cuánto tiempo más debemos vivir con miedo? Han eliminado a tantos profesores universitarios, a tantos doctores, ¿y luego van a negociar? ¿Qué significa siquiera negociar a estas alturas? ¿Qué queda por decir?”, cuestionó.

El número total de muertos por los ataques israelíes en Irán sigue sin estar claro, pero se está empezando a identificar a algunas de las víctimas.

Entre ellas se encuentra la jugadora de pádel Parsa Mansour, cuya muerte fue anunciada por la Federación Iraní de Tenis.

El comunicado indicó que Mansour regresaba a su casa después de un entrenamiento cuando murió en los ataques, sin especificar el lugar.

Por Baran Abbasi - Servicio Persa de la BBC

