Panamá, 09 de enero del 2026

    ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA

    Donald Trump dice que de momento el Gobierno de Delcy Rodríguez parece ‘ser un aliado’

    EFE
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión con ejecutivos de petróleo y gas en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC. EFE

    El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que el Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de momento parece “ser un aliado” de Washington y que probablemente “seguirá siéndolo”.

    “En este momento parecen ser un aliado, y creo que seguirá siéndolo. Y no queremos que Rusia esté allí. No queremos que China esté allí (en Venezuela)“, declaró Trump preguntado por la relación con Caracas durante una reunión con directivos de compañías petroleras para tratar la reconstrucción de la industria del crudo en Venezuela.

    El republicano consideró que las autoridades del país caribeño habían hecho “lo correcto” al cooperar con Estados Unidos tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado sábado por fuerzas estadounidenses.

    “Fueron inteligentes. No querían pasar por una segunda ola”, añadió en referencia a una potencial nueva incursión en el país venezolano, que ya el estadounidense había descartado horas antes.

    “Nos llevamos extremadamente bien con el pueblo de Venezuela, tanto con la población en general como con quienes gobiernan el país”, agregó el mandatario.

    En este sentido, la Administración Trump ha optado por descartar a los principales líderes de la oposición venezolana para encabezar la transición en el país sudamericano y ha considerado que será el Gobierno de la chavista Rodríguez el que, bajo la gestión directa de Washington, estará al frente de Venezuela.

    La Casa Blanca y Caracas han acordado por el momento la venta de unos 30-50 millones de barriles de crudo venezolano y Estados Unidos ha dicho que captará los ingresos antes de transferirlos a Venezuela.

    Además, Trump advirtió que si Washington no hubiera asumido el control del crudo venezolano, Moscú y Pekín lo habrían hecho antes.

    EFE

    Agencia de noticias


