Panamá, 23 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Durante evento en Mar-a-Lago

    Donald Trump dice que Gustavo Petro es ‘un alborotador’ y que ‘más le vale andarse con cuidado’

    EFE
    Donald Trump dice que Gustavo Petro es ‘un alborotador’ y que ‘más le vale andarse con cuidado’
    Captura de video tomada de una transmisión de la Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definió este lunes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como “un alborotador” y advirtió que “más le vale andarse con cuidado”, en lo que supone una nueva subida de tono del republicano para con Petro.

    Trump afirma que Maduro sería ‘inteligente’ si dejara el poder en Venezuela

    Trump pronunció estas palabras en un evento celebrado en su residencia privada en Mar-a-Lago, Florida, en la que calificó a Petro como “nuevo líder de Colombia” pese a que resultó elegido en 2022 y a que le quedan apenas unos ochos meses para dejar la presidencia del país.

    “Amo al pueblo de Colombia. Son geniales, energéticos, inteligentes, pero su nuevo líder es un alborotador, y más le vale andarse con cuidado”, explicó el magnate inmobiliario durante el evento.

    El republicano volvió a insistir en que Colombia tiene tres fábricas de cocaína que luego se envía a Estados Unidos.

    “Que cierren esas fábricas de cocaína. Tienen al menos tres importantes fábricas de cocaína, mejor que las cierren rápido”, afirmó Trump.

    Las palabras del presidente estadounidense, que ha llegado a decir que Petro es un “líder del narcotráfico” que fomenta la producción de cocaína en su país, se produjeron durante un acto en el que se anunció que Estados Unidos construirá nuevos buques de guerra, los primeros de una clase que será bautizada como “Clase Trump”.

    Donald Trump dice que Gustavo Petro es ‘un alborotador’ y que ‘más le vale andarse con cuidado’
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), durante un anuncio junto al secretario de Estado, Marco Rubio (i), y el secretario de Guerra, Peter Hegseth, este lunes, desde su residencia en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. EFE/Casa Blanca

    El anuncio sobre estos nuevos navíos de guerra llega una semana después de que el mandatario ordenara confiscar todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela para estrangular la llamada “flota fantasma” y la industria del crudo, la principal del país caribeño.

    Desde el 10 de diciembre, Estados Unidos, valiéndose de su gran contingente fuerza militar desplegado en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, ha detenido dos petroleros relacionados con el transporte de crudo venezolano, una contundente maniobra de presión para tratar de forzar la salida del presidente Nicolás Maduro de Venezuela.

    EFE

    Agencia de noticias


