Panamá, 09 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Narcotráfico

    Donald Trump dice que iniciarán ataques terrestres contra carteles que están ‘dirigiendo’ México

    EFE
    Donald Trump dice que iniciarán ataques terrestres contra carteles que están ‘dirigiendo’ México
    Sheinbaum y Trump. Getty Images

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su país está por iniciar ataques “en tierra” contra los carteles del narcotráfico, que según afirmó “están dirigiendo México”.

    +info

    Claudia Sheinbaum no ve riesgo de ‘invasión’ a México y descarta llamada a Donald Trump

    “Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles”, aseguró Trump en una entrevista con la cadena Fox News.

    Sus declaraciones se producen menos de una semana después de que Washington ejecutara un dispositivo para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro y traerlo ante un Tribunal Federal en Nueva York para juzgarlo por “narcoterrorismo”.

    “Los carteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país. Pero los carteles lo están dirigiendo y están matando a 250,000 o 300,000 personas en nuestro país cada año”, añadió el republicano en la entrevista.

    Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo procedente de México y se ha ofrecido a enviar al ejército estadounidense para atacar al narcotráfico.

    La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Quién es Olmedo Javier Núñez Peñalba, el panameño cuya liberación pidió Panamá ante la ONU. Leer más
    • Conozca los precios de los combustibles que regirán desde este viernes 9 de enero. Leer más
    • Panamá ante la OEA: no habrá transición sin respeto a la voluntad popular en Venezuela. Leer más
    • Ampliación del Corredor de las Playas: Meco presenta la oferta mejor evaluada. Leer más
    • Cae otro implicado en la red de falsificación de créditos fiscales en perjuicio de la DGI. Leer más
    • Mulino concede rebaja de pena a esposa de Guillermo Ferrufino y a condenado por estafa a Corprensa. Leer más
    • El Ifarhu abrirá el Concurso General de Becas vía web en los próximos días. Leer más