    Donald Trump niega el envío de bombarderos B-1 cerca de Venezuela

    EFE
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves las informaciones de prensa de que habría enviado bombarderos B-1 cerca de Venezuela como parte de su estrategia de combate al narcotráfico.

    “No, es falso”, respondió el republicano en una rueda de prensa, en la que dijo, sin embargo, que está “muy descontento” con Venezuela.

    The Wall Street Journal informó este jueves que Estados Unidos habría enviado bombarderos B-1 de la Fuerza Aérea cerca de Venezuela para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar una red de narcotráfico.

    Dos B-1 Lancers despegaron de la Base Aérea Dyess, en Texas, el jueves y volaron cerca de Venezuela, aunque permanecieron en el espacio aéreo internacional, detalló el rotativo.

    Los B-1 pueden volar a velocidades supersónicas y transportar 34,000 kilos de bombas, además de realizar vigilancia marítima.

    La Administración de Trump ha ampliado esta semana sus operaciones militares contra el narcotráfico con al menos dos ataques a embarcaciones en el Pacífico, cerca de Colombia, que supuestamente transportaban drogas.

    Esos ataques se suman a la destrucción de varias lanchas que supuestamente transportaban drogas en el Caribe, cerca de Venezuela. Asimismo, Trump autorizó a la CIA llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de territorio venezolano.

    El despliegue militar en el Caribe y la destrucción de manera extrajudicial de esas embarcaciones ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Maduro, que denuncia que su país se encuentra bajo amenaza de un posible ataque de Estados Unidos.

