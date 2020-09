Donald Trump quiere designar rápidamente al sucesor de RBG

EN PLENA CAMPAÑA

El presidente Donald Trump abogó por el rápido reemplazo de la fallecida jueza de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, un ícono de la izquierda estadounidense, lo cual abrió un potencial campo de disputa en la recta final a las elecciones presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre.

La voluntad declarada del inquilino de la Casa Blanca de moverse rápidamente, a pesar de los críticos demócratas, promete un agitado fin de campaña presidencial en Estados Unidos.

“Tendremos un nominado muy pronto”, dijo el presidente republicano antes de emprender un acto de campaña en Carolina del Norte.

“Queremos respetar el proceso. Creo que irá muy rápido”, agregó Trump al señalar que “lo más probable es que sea una mujer”.

La jueza RBG, como se la conocía, murió el viernes a los 87 años tras un cáncer de páncreas y generó una ola de consternación en el país, pero también despertó preocupación entre los demócratas.

La llegada de un nuevo juez nombrado por Donald Trump anclaría el máximo tribunal estadounidense al campo conservador durante mucho tiempo.

Ginsburg fue una defensora de la causa de las mujeres, las minorías y el medio ambiente.

Trump ha nombrado a dos jueces durante su primer mandato como presidente, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, dando a los conservadores una mayoría de 5-4 antes de la muerte de Ginsburg, aunque eso no garantiza los fallos a favor de Trump (ha habido varios ejemplos recientes de conservadores poniéndose del lado de sus colegas progresistas).

Trump, que va a la zaga en las encuestas de su oponente demócrata Joe Biden, tiene otro poderoso incentivo para seguir adelante: alentar a sus partidarios antiabortistas y evangélicos.

Hablando en un mitin en Carolina del Norte el sábado, hizo una improvisada encuesta entre la multitud, pidiendo que se pronunciaran por una mujer o por un hombre para que fuera designado.

La multitud vitoreó con mayor intensidad a una mujer. “Es una encuesta muy precisa porque así es como me siento”, dijo. “Será una mujer. Una mujer muy talentosa, muy brillante, a la que aún no he elegido... pero tenemos muchas mujeres en la lista”, dijo.

Ginsburg fue una de las tres únicas mujeres entre los nueve lugares que integran la corte.