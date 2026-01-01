Panamá, 01 de enero del 2026

    POLÉMICA

    Donald Trump se burla de George Clooney por obtener la ciudadanía francesa

    Europa Press
    Imagen de George Clooney y su esposa Amal. EFE/EPA

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha burlado del actor estadounidense George Clooney y de su mujer, Amal Clooney, por obtener la ciudadanía francesa y ha opinado que el país galo “se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su absolutamente horrenda gestión de la inmigración”.

    “¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que, tristemente, se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su absolutamente horrenda gestión de la inmigración, muy parecida a la que tuvimos bajo el somnoliento Joe Biden (en referencia al expresidente de los Estados Unidos)”, ha escrito Trump en su perfil en su propia red social, Truth Social.

    “Clooney consiguió más publicidad por la política que por sus poquísimas y totalmente mediocres películas. No era para nada una estrella de cine, era un tipo corriente que se quejaba, constantemente, del sentido común en política”, ha añadido el mandatario norteamericano.

    Esta no es la primera vez que Trump utiliza su red social para cargar contra Clooney, dado que el pasado marzo se refirió a él como un “actor de segunda” tras unos comentarios del intérprete en relación con la libertad de prensa en el país.

    El Diario Oficial de la República Francesa, similar al Boletín Oficial del Estado (BOE) en España, del pasado 26 de diciembre recoge que tanto George Clooney como Amal Clooney (cuyo nombre de soltera era Amal Alamuddin) y sus dos hijos (Alexander y Ella) obtuvieron la nacionalidad gala.

