Panamá, 26 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Washington

    Dos agentes de la Guardia Nacional heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

    EFE
    Dos agentes de la Guardia Nacional heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
    Un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos vigila en los alrededores de la Casa Blanca este miércoles, en Washington (EUA). Al menos dos agentes de la Guardia Nacional sufrieron disparos en un tiroteo que se produjo cerca de la Casa Blanca, informaron medios locales, entre ellos la cadena Fox News. EFE/ Octavio Guzmán

    Al menos dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos resultaron heridos por disparos durante un tiroteo registrado este miércoles cerca de la Casa Blanca, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

    “Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC”, declaró Noem en la red social X.

    Un sospechoso fue detenido y la zona se encuentra acordonada, anunció la Policía capitalina a través de redes sociales.

    La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado”, dijo en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz de Donald Trump, quien se encuentra en Florida.

    Los disparos se produjeron en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.

    Dos fuentes confirmaron a Fox News que dos miembros de la Guardia Nacional recibieron disparos, pero se desconocen sus condiciones.

    La Guardia Nacional fue desplegada en Washington en agosto pasado por orden de Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.

    En un inicio, la alcaldesa capitalina, la demócrata Muriel Bowser, se opuso al despliegue, argumentando que la policía local había logrado un descenso en los homicios, pero luego Trump elogió al gobierno local asegurando que decidieron cooperar con las fuerzas federales.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2025: Dónde y cuándo realiza el Ifarhu el pago esta semana. Leer más
    • Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial. Leer más
    • 1,400 tamales y más de 45 libras de arroz pedía una escuela en Chiriquí para celebrar Villa Navideña. Leer más
    • ‘No hay razones’: Universidad de Panamá pide al Ministerio de Economía y Finanzas reconsiderar los fondos para el bono de fin de año. Leer más
    • Activan servicio exprés para emitir pasaportes en el Aeropuerto de Tocumen; tiene un costo adicional de 75 dólares. Leer más
    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más
    • Tensión en el ITSE: rectora Milena Gómez es enviada de vacaciones, aparentemente forzadas. Leer más