NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Dos aviones de combate estadounidenses colisionaron este domingo en la base aérea de Mountain Home, en el estado de Idaho, durante un espectáculo aéreo.

En un mensaje publicado en Facebook, la base informó de un incidente durante el espectáculo “Gunfighter Skies”, que tenía lugar a dos millas (unos tres kilómetros) al noroeste de la base, y detalló que los equipos de emergencia se encuentran en el lugar.

Dos aviones de combate colisionan durante un espectáculo aéreo en Idaho pic.twitter.com/AdyJm3Dgmf — La Prensa Panamá (@prensacom) May 17, 2026

“Hay una investigación en curso y se divulgarán más detalles a medida que se tenga más información”, agregó en la publicación.

En imágenes difundidas en redes sociales se aprecia cómo las dos aeronaves colisionan en el aire y se estrellan en el suelo dejando una gran nube de humo, mientras varios miembros de los aviones despliegan sus paracaídas.

La base, conocida como los ‘Gunfighters’ y que sirve como sede del Ala de Combate 366 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, anunció además que sus instalaciones permanecerían cerradas por el accidente hasta nuevo aviso.

Hasta ahora no se han proporcionado más detalles sobre el accidente ni el estado de las personas involucradas.